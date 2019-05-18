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Более миллиона фанатов потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

19.05.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более миллиона поклонников сериала «Игра престолов» потребовали от телеканала HBO переснять восьмой сезон сериала. Соответствующий результат набрала петиция на сайте Change.org.

Петиция доступна на английском, испанском, французском и русском языках. Для преодоления отметки в один миллион потребовалось два дня.

Обращение к сотрудникам HBO появилось 16 мая. «Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс доказали, что являются крайне некомпетентными сценаристами, когда у них нет исходного материала (то есть книг), к которому можно было бы обратиться. Этот сериал заслуживает финального сезона, который будет иметь смысл», — говорится в тексте петиции.

В тот же день The Independent назвал самую просматриваемую серию в истории сериалов. Пятый эпизод восьмого сезона «Игры престолов» под названием «Колокола» был признан самым популярным. На различных платформах телеканала HBO его посмотрели более 18 миллионов человек.

Восьмой сезон «Игры престолов» стартовал 14 апреля. С тех пор поклонники неоднократно высказывали свое недовольство сюжетом серий, а также киноляпами, которые допускали создатели сериала.
 

 
 
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Более миллиона поклонников сериала «Игра престолов» потребовали от телеканала HBO переснять восьмой сезон сериала. Соответствующий результат набрала петиция на...
 
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