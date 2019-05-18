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Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров в Мекке

19.05.2019 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке на фоне обострения отношений с Ираном, передает официальное саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД королевства.

Собеседник агентства заявил, что призыв короля адресован странам Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива на фоне диверсии в отношении танкеров у берегов ОАЭ, а также нападения "террористов-хуситов" на две станции по перекачке нефти в Саудовской Аравии. Спецслужбы США полагают, что атаку на танкеры могли осуществить силы, симпатизирующие иранским властям или работающие на них.

"Хранитель двух благородных святынь (официальный титул саудовского монарха) призвал своих братьев лидеров Совета государств Персидского залива и Лиги арабских государств провести два экстренных саммита 30 июня в Мекке", - говорится в сообщении.


 
Теги: Новости
 
 
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Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке на фоне обострения отношений с Ираном, передает официальное...
 
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