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Белорус Иван Баранчик уступил Джошу Тейлору в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии и утратил пояс IBF
Источник материала: Партизан
Белорус Иван Баранчик потерпел поражение от шотландца Джоша Тейлора в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в первом полусреднем весе. Поединок проходил в Глазго.
Наш соотечественник проиграл единогласным решением судей (109:117, 111:115, 111:115), потерпев первое поражение в профессиональной карьере и потеряв пояс чемпиона мира по версии IBF. Ранее Баранчик одержал 19 побед, 12 из них нокаутами. Тейлор добыл 15-ю победу (12 досрочно).
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Белорус Иван Баранчик уступил Джошу Тейлору в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии и утратил пояс IBF
Белорус Иван Баранчик потерпел поражение от шотландца Джоша Тейлора в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в первом полусреднем весе. Поединок проходил в...
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