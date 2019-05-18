Оборотни: у полковника ФСБ России изъяли $186 миллионов

Сообщается, что наличные были изъяты на трех квартирах. «Мы подозреваем, что это деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков», — заявил собеседник «Росбалта» в спецслужбах.





По его словам, в материалах уголовного дела фигурируют три банка, среди которых «Траст» и «Югра».