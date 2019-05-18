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Оборотни: у полковника ФСБ России изъяли $186 миллионов

19.05.2019 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В рамках уголовного дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина изъяты наличные в разной валюте на общую сумму 12 миллиардов российских рублей ($186 миллионов). Об этом со ссылкой на источники сообщает «Росбалт».

Сообщается, что наличные были изъяты на трех квартирах. «Мы подозреваем, что это деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков», — заявил собеседник «Росбалта» в спецслужбах.

По его словам, в материалах уголовного дела фигурируют три банка, среди которых «Траст» и «Югра».
 
 
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В рамках уголовного дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина изъяты наличные в разной валюте на общую сумму 12 миллиардов российских рублей ($186 миллионов). Об этом со...
 
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