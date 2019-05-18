ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией

19.05.2019 08:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении. Об этом он сообщил на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, передает издание Postimees.

Луйк указал на то, что Россия сформировала семь новых военных полков в Западном военном округе в 2018 году. По его словам, они дислоцированы на расстоянии менее чем в 50 километрах от государственной границы.

Он выразил мнение, что Москва ведет восстановление глобального военного охвата, утраченного в последние годы существования СССР. Глава ведомства подчеркнул, что Россия рассчитывает на ослабление НАТО в ближайшие годы.

Кроме того, Луйк раскритиковал решение Совета Европы поддержать восстановление права голоса Москвы в организации. «Я жду, что в скором времени в повестку дня следующим может быть вынесен вопрос об отмене санкций Европейского Союза в отношении России», — рассказал он.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении. Об этом он сообщил на конференции памяти бывшего...
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ раскрыли детали инаугурации Зеленского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика