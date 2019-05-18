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Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
Источник материала: Партизан
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении. Об этом он сообщил на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, передает издание Postimees.
Луйк указал на то, что Россия сформировала семь новых военных полков в Западном военном округе в 2018 году. По его словам, они дислоцированы на расстоянии менее чем в 50 километрах от государственной границы.
Он выразил мнение, что Москва ведет восстановление глобального военного охвата, утраченного в последние годы существования СССР. Глава ведомства подчеркнул, что Россия рассчитывает на ослабление НАТО в ближайшие годы.
Кроме того, Луйк раскритиковал решение Совета Европы поддержать восстановление права голоса Москвы в организации. «Я жду, что в скором времени в повестку дня следующим может быть вынесен вопрос об отмене санкций Европейского Союза в отношении России», — рассказал он.
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Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении. Об этом он сообщил на конференции памяти бывшего...
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