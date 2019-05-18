Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией

Луйк указал на то, что Россия сформировала семь новых военных полков в Западном военном округе в 2018 году. По его словам, они дислоцированы на расстоянии менее чем в 50 километрах от государственной границы.





Он выразил мнение, что Москва ведет восстановление глобального военного охвата, утраченного в последние годы существования СССР. Глава ведомства подчеркнул, что Россия рассчитывает на ослабление НАТО в ближайшие годы.





Кроме того, Луйк раскритиковал решение Совета Европы поддержать восстановление права голоса Москвы в организации. «Я жду, что в скором времени в повестку дня следующим может быть вынесен вопрос об отмене санкций Европейского Союза в отношении России», — рассказал он.







