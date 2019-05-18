Почему он был один: вопрос, который волнует соседей погибшего сотрудника ГАИ

2-летнего Евгения Потаповича в лицо знали все – дом одноподъездный. И хотя особо близких приятельских отношений, по мнению соседей, у него в подъезде ни с кем не было, парень всегда был очень приветливым и уважительным к окружающим. Как рассказал жилец дома Александр Соболев, погибшего он знал всю жизнь. Два дня назад видел, как тот заходил в подъезд с девушкой.





"Женечка здесь родился и вырос. Тут и бабушка его была, и мама. С отцом дружил, отец в Кировске, в дорожной милиции. С соседями всегда здоровался, приветливый парень... был", – поделился Александр.





Реакция – шок









Среди присутствовавших у подъезда был и сосед по площадке Евгения Юрий Афанасьев. Он рассказал, что в пятницу был задействован в качестве понятого, когда в квартире погибшего работали сотрудники Следственного комитета. Утром ему позвонили в дверь и сообщили, что его сосед погиб. Так от правоохранителей мужчина и узнал о случившемся. По его словам, в квартире присутствовали также мать погибшего и его девушка.





"Реакция – шок. Позавчера на лавочке сидели, курили, он шел часиков в 7-8 вечера. Поздоровался. Жил здесь с девушкой. Сегодня ее видел. И мать Ольгу, когда работали следователи. Я с ней разговаривал, плакала. У меня самый главный вопрос: почему он был один на посту на этом? Почему на ДТП пошел один? Сотрудник ГАИ один? Для меня это непонятное решение", – добавил сосед по площадке.





Разговорившиеся жильцы сообщили, что мать и сейчас в квартире. Недавно видели, как заходила в подъезд она, дядя лейтенанта и еще пара человек. В квартире открыто окно на кухне. Значит, сделали вывод соседи, дома точно кто-то есть.





"Родители разведены были. После случившегося приезжал и отец. Они с сыном общались", – рассказал Юрий Афанасьев.









"С его бабушкой и дедушкой получали здесь вместе квартиру в 1981 году. И вот он здесь родился и вырос. Окончил школу. Парень был не из хулиганистых. Спокойный, молодец. Достойный был милиционер. Он был единственный сын. Это трагедия. Мне обидно, что он был один. Почему? Обычно вдвоем. Вот вопрос один у меня такой: почему один?" – высказался пенсионер с девятого этажа дома №13.





Еще одна соседка с девятого этажа, Оксана, вспомнила, что Евгений был настоящим джентльменом. Женщина рано утром, выходя на работу, часто ехала вместе с молодым инспектором в лифте. Выходя из подъезда, он всегда открывал перед ней дверь и пропускал ее вперед.





"Очень хороший мальчи у очень. Скромный, очень вежливый, воспитанный. Мало таких сейчас", – высказалась соседка.





Прощание с погибшим прошло в субботу 18 мая в Могилеве. Министр Игорь Шуневич на траурную церемонию не приехал. Расследование уголовного дела по факту убийства сотрудника органов внутренних дел взял под личный контроль руководитель Следственного комитета Иван Носкевич.



