В Гродно солдат порезал себя. За это ему может грозить уголовное преследование

TUT.by . В Министерстве обороны случай признали, но заявили, что вены себе солдат не вскрывал – только нанес царапины, не угрожающие жизни и здоровью, сообщает





В ведомстве отметили, что ранее военный неоднократно обследовался в специальных медицинских учреждениях, в том числе для диагностики расстройства адаптации, эмоций и поведения. Но специалисты признали его психически здоровым.





В Министерстве подозревают, что своим поступком солдат, который отслужил полгода, пытался уклониться от воинской службы. Если подозрение подтвердится, его могут привлечь к уголовной за попытку уклонения от воинской службы.