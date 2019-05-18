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В Гродно солдат порезал себя. За это ему может грозить уголовное преследование
Источник материала: Партизан
В одной из воинских частей Гродно солдат срочной службы, который ранее жаловался знакомым на дедовщину и денежные поборы, пытался покончить жизнь самоубийством, вскрыв себе вены. Его нашли в туалете вечером 15 мая.
В Министерстве обороны случай признали, но заявили, что вены себе солдат не вскрывал – только нанес царапины, не угрожающие жизни и здоровью, сообщает
В ведомстве отметили, что ранее военный неоднократно обследовался в специальных медицинских учреждениях, в том числе для диагностики расстройства адаптации, эмоций и поведения. Но специалисты признали его психически здоровым.
В Министерстве подозревают, что своим поступком солдат, который отслужил полгода, пытался уклониться от воинской службы. Если подозрение подтвердится, его могут привлечь к уголовной за попытку уклонения от воинской службы.
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В одной из воинских частей Гродно солдат срочной службы, который ранее жаловался знакомым на дедовщину и денежные поборы, пытался покончить жизнь самоубийством,...
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