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Румас признал факт обрушения крыши на Светлогорском ЦКК, который на заводе опровергали

19.05.2019 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр назвал причину возникновения внештатной ситуации на предприятии.

— Производство сульфатной беленой целлюлозы — один из крупнейших проектов, которые реализуются в Беларуси. Сегодня предприятие работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. К сожалению, нам не удается в последнее время договориться с китайским генподрядчиком, чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил этот завод в эксплуатацию, и мы делаем это своими силами, — цитирует БЕЛТА Сергея Румаса, посетившего накануне Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат.

— С учетом отсутствия генподрядчика и случаются такие неприятные инциденты, как случай с частичным обрушением кровли. Это неприятный, но, к сожалению, неизбежный момент, когда объект вводится не совсем в соответствии с инструкциями, которые предусматривают ввод именно генподрядчиком, — добавил глава правительства.


Тем самым Румас признал факт инцидента, который несколько дней назад опровергала администрация предприятия. После появления в соцсетях фото одного из производственных помещений, в котором отсутствовал фрагмент крыши, на сайте ЦКК появилось сообщение: «В настоящее время, в связи с производственной необходимостью, в одном из производственных помещений завода сульфатной беленой целлюлозы ведутся плановые работы по частичной замене сэндвич-панелей. Распространенная в сети Интернет информация об обвале части крыши одного из цехов не соответствует действительности!»

Как сообщали журналистам работники предприятия, после утечки новостей о крыше им запретили приносить на работу мобильные телефоны и снимать происходящее на заводе.


 
Теги: Новости
 
 
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Премьер-министр назвал причину возникновения внештатной ситуации на предприятии.
 
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