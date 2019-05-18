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Конгрессмен-республиканец признал, что Трамп заслуживает импичмента

19.05.2019 08:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Член Палаты представителей американского Конгресса от Республиканской партии Джастин Амаш стал первым республиканцем-законодателем, который признал, что поведение и действия президента Дональда Трампа заслуживают того, чтобы ему был объявлен импичмент.

Он написал в своем Twitter, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по результатам расследования "российского следа" в американских выборах 2016 года свидетельствует, что Трамп "был вовлечен в такие специфические действия и вел себя так, что стоит на пороге импичмента".

По словам конгрессмена, в докладе Мюллера, который он прочел полностью, "приводятся многочисленные примеры, которые соответствуют всем признакам воспрепятствования правосудию".

Он считает, что "любому, лицу, не являющемуся президентом Соединенных Штатов, на основе таких доказательств были бы выдвинуты обвинения".

Наблюдатели отмечают, что эти высказывания Амаша перекликаются с заявлениями демократов. Спикер Палаты представителей демократ Ненси Пелоси 8 мая сказала, что Трамп своими усилиями воспрепятствовать выдаче повесток на слушания в Конгрессе, действиями, направленным против надзора законодателей над деятельностью администрации, приближается к импичменту.

Тем не менее, в стане демократов нет единства в вопросе объявления импичмента Трампу, а сама Пелоси ранее заявляла, что процесс импичмента "посеет распри" в стране.

 
 
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Член Палаты представителей американского Конгресса от Республиканской партии Джастин Амаш стал первым республиканцем-законодателем, который признал, что...
 
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