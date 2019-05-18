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Грядут новые запреты

19.05.2019 10:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоть у депутатов и отнимут возможность провести пару сессий за счет «элегантного» сокращения срока полномочий парламента на четверть, кое-что они точно доведут до конца: в прошлом году принят в первом чтении проект закона «Об изменении законов Республики Беларусь по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма».

Грядут новые запреты
Вообще-то это просто изменения в закон о противодействии экстремизму и Кодекс об административных правонарушениях. Удивительно, что парламентарии с гарантом Конституции не поднатужились и не выдали готовый продукт к празднику, отгремевшему салютами под дым шашлыков несколько дней назад. Речь-то идет о введении запрета на реабилитацию нацизма, помимо уже запрещенных пропаганды или публичного демонстрирования, изготовления, распространения нацистской символики. На семьдесят пятом году победы над нацизмом и на четырнадцатом году существования закона о противодействии экстремизму эти деяния будут признаны экстремистскими.

Там же законодатель подготовил определение нацизма, нацистской символики и атрибутики, а также реабилитации нацизма. Думаете, это просто? Оказалось, что нет. Если понятие нацизма раскрыто хоть и поздновато, но вполне авторитетно и приемлемо, то над остальными определениями, кажется, работал другой человек с другой идеологией.

Штраф в несколько сотен рублей или арест будет ожидать тех, кто станет пропагандировать или просто демонстрировать не только «флаги, гимны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, вымпелы, значки и другие отличительные знаки или их копии, использовавшиеся Национал-социалистской рабочей партией Германии, Национальной фашистской партией Италии и другими государственными, военными и иными структурами, признанными преступными либо виновными в совершении преступлений Международным военным трибуналом либо основанными на нем приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов», но и изображения лиц, признанных виновными этими трибуналами.


И это не все. То же наказание ждет за распространение символики во всех перечисленных формах, использовавшейся организациями, сотрудничавшими с нацистскими структурами на оккупированной территории СССР в годы Второй мировой войны. Напрягите память, под какими знаменами видятся вам власовцы, казаки Краснова, части БКА, коллаборанты трех балтийских государств? А это - преимущественно государственные символы государств, с которыми Беларусь в той или иной степени близости приятельствует и сотрудничает; кое с кем даже состоит в военных союзах. Следом стоит интуитивно предположить, какая символика, наконец, станет на полностью «законном» основании преследоваться и с новым рвением запрещаться.

Неужели эти изображения и портреты, марши, песни и мелодии настолько опасны, что подлежат тотальному запрету? Такому же, как и сами идеи нацизма? Нет, не настолько. Их, эти символы, оказывается, по закону можно безнаказанно использовать «при осуществлении деяте ности в области театрального, музыкального, циркового и изобразительного искусства, библиотечного дела, кинематографии, музейного дела, организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных мероприятий, издательского дела, образовательной деятельности, средств массовой информации в соответствии с законодательством».


Вот так: в кино нациста в любом контексте, доброго, злого, умного, тупого, с любым количеством «крестов» под музыку Wenn Die Soldaten изобразить можно, а в социальной сети изображение свастики в мусорной корзине - нельзя. На «Линии Сталина» клоуна со знаменем боевой части СС - можно, в музее фото со всем руководством НДСАП - можно, а изобразить и демонстрировать Гитлера на антинацистском по содержанию плакате вне театра, балагана, библиотеки и далее по списку - нельзя. А это кроме того, что глупо, еще и нарушение свободы мнений и их выражения.

Может, депутатам лучше бы не спешить? Тем более что это не все проблемы, которые грозят в будущем нарушением прав человека и основных свобод – в маленьком, но очень важном проекте закона.

 
 
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