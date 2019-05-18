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Генерал-лейтенант милиции в отставке: Никто не верил, что раскроем “дело Михасевича”. Убийство будет раскрыто, если милиция не опустит руки

19.05.2019 10:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб прокомментировал Беларускай праўдзе жестокое убийство сотрудника ГАИ в Могилеве. Гриб не стал строить версии произошедшего, но подчеркнул, что такого жестокого и наглого убийства не припомнит:

“В центре Могилеве, среди белого дня, вооруженного сотрудника ГАИ похитили, отвезли в лес и убили – настолько чудовищных случаев похищения вооруженных сотрудников милиции на моей памяти не было, – говорит Мечислав Гриб. – Конечно, сотрудники милиции погибали, их убивали в перестрелках, но это были случаи совершенно другого порядка. Но чтобы среди белого дня похитили, отвезли в лес и убили – я не помню”.

МВД среагировало на преступление мгновенно: объявлен план перехвата “Сирена”, под ружье поставили весь личный состав УВД Могилевского облисполкома.

- Ничего чрезвычайного в реакции МВД я не вижу: погибший – сотрудник милиции, вооруженный сотрудник ГАИ. А если уже нападают и похищают вооруженного милиционера, то преступники могут замышлять создание банды, в перспективе могут произойти более страшные преступления. Безусловно, было бы очень хорошо, чтобы сотрудники милиции так оперативно реагировали на похищение любого человека на территории Беларуси, – отметил Мечислав Гриб.

По итогам двух суток, прошедших с момента преступления, задержанных подозреваемых нет. Есть ли шанс раскрыть преступление?


- Шансы раскрыть убийство всегда есть. Надо провести много работы, но шансы есть. Я думаю, что и это убийство будет раскрыто, если милиция не опустит руки. Хочу напомнить, что в Витебске мы раскрыли Михасевича, который за 15 лет убил 43 женщины, никто не думал, что раскроем, но ведь раскрыли! Но для этого мы провели 630 тысяч графических экспертиз – представляете себе! Нужно отрабатывать все версии, зацепка всегда найдется: преступление произошло в центре областного города, среди белого дня – невозможно, чтобы никто ничего не видел и не знал. В “деле Михасевича” были сложности (в ходе расследования исчезали женщины, поступала масса информации, которую следовало вначале проверить), а здесь милиция пошла по горячим следам преступления. Так что раскроют, – считает генерал-лейтенант милиции в отставке.

16 мая в Могилеве при исполнении служебных обязанностей погиб лейтенант Евгений Потапович. Около 18 часов сотрудник ГАИ отправился для разбирательства на ДТП, а в около 18.30 его похитили. Через несколько часов тело инспектора обнаружили в лесу с защелкнутыми на руках наручниками: убит выстрелом в голову.

Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по ст.362 (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Сведений о задержании подозрева ых или их фотороботов до сих пор нет.




 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб прокомментировал Беларускай праўдзе жестокое убийство сотрудника ГАИ в Могилеве. Гриб не стал строить версии...
 
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