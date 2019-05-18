На 100 рожденных в Минске девочек приходится 105 мальчиков

Среди новорожденных на 100 девочек приходилось 105 мальчиков. На долю первенцев пришлись 44,6 % всех рождений, 40,1 % родившихся детей были вторыми по порядку рождения. Более 15 % новорожденных стали третьими и более детьми в семье.





Всего в Беларуси в 2018 году родилось более 94 тыс. мальчиков и девочек. Более 60% новорожденных в семьях — вторые, третьи и последующие дети. Число женщин, родивших двойни, выросло с 1 027 в 2010 году до 1 042 в 2018-м.