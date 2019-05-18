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Погибли оба водителя: мотоциклист на Kawasaki при обгоне протаранил встречный VW Jetta в Быховском районе
Источник материала: Партизан
Серьезное ДТП произошло в деревне Воронино Быховского района Могилевской области. Днем в субботу здесь столкнулись автомобиль Volkswagen Jetta и мотоцикл, ехавшие во встречном направлении. В соцсетях, в группе "ЧП и ДП Могилев" сообщается, что в результате аварии погиб мотоциклист и водитель авто.
"По словам очевидцев, мотоциклист обогнал его на скорости примерно 140-150 км/ч. Спустя минуту уже вот так...", отмечается в группе.
ГАИ Быховского района подтверждает: в ДТП погибли оба водителя. По данным ГАИ, 18 мая в 15.04 водитель мотоцикла Kawasaki 1989 г.р., житель Дрибинского района на 278 км автодороги граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины при совершении обгона не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen Jetta под управлением жителя деревни Воронино 1960 г.р.
От полученных травм оба водителя скончались на месте происшествия.
По факту ДТП Быховским РОСК проводится проверка.
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Погибли оба водителя: мотоциклист на Kawasaki при обгоне протаранил встречный VW Jetta в Быховском районе
Серьезное ДТП произошло в деревне Воронино Быховского района Могилевской области. Днем в субботу здесь столкнулись автомобиль Volkswagen Jetta и мотоцикл, ехавшие во...
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