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Погибли оба водителя: мотоциклист на Kawasaki при обгоне протаранил встречный VW Jetta в Быховском районе

19.05.2019 10:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Серьезное ДТП произошло в деревне Воронино Быховского района Могилевской области. Днем в субботу здесь столкнулись автомобиль Volkswagen Jetta и мотоцикл, ехавшие во встречном направлении. В соцсетях, в группе "ЧП и ДП Могилев" сообщается, что в результате аварии погиб мотоциклист и водитель авто.
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"По словам очевидцев, мотоциклист обогнал его на скорости примерно 140-150 км/ч. Спустя минуту уже вот так...", отмечается в группе.

ГАИ Быховского района подтверждает: в ДТП погибли оба водителя. По данным ГАИ, 18 мая в 15.04 водитель мотоцикла Kawasaki 1989 г.р., житель Дрибинского района на 278 км автодороги граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины при совершении обгона не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen Jetta под управлением жителя деревни Воронино 1960 г.р.

От полученных травм оба водителя скончались на месте происшествия. 

По факту ДТП Быховским РОСК проводится проверка.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Серьезное ДТП произошло в деревне Воронино Быховского района Могилевской области. Днем в субботу здесь столкнулись автомобиль Volkswagen Jetta и мотоцикл, ехавшие во...
 
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