Погибли оба водителя: мотоциклист на Kawasaki при обгоне протаранил встречный VW Jetta в Быховском районе

"По словам очевидцев, мотоциклист обогнал его на скорости примерно 140-150 км/ч. Спустя минуту уже вот так...", отмечается в группе.





ГАИ Быховского района подтверждает: в ДТП погибли оба водителя. По данным ГАИ, 18 мая в 15.04 водитель мотоцикла Kawasaki 1989 г.р., житель Дрибинского района на 278 км автодороги граница РФ - Витебск Гомель - граница Украины при совершении обгона не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen Jetta под управлением жителя деревни Воронино 1960 г.р.





От полученных травм оба водителя скончались на месте происшествия.





По факту ДТП Быховским РОСК проводится проверка.