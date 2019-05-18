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Виктор Плоскина оставил пост главного дирижера Большого театра

19.05.2019 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нельзя сказать, что это стало полной неожиданностью. За двенадцать лет, которые стоял у руля оркестра маэстро с Украины, слухи несколько раз твердо снимали его с дирижерского поста. И сам он, помнится мне, уезжал однажды на летние вакации на родину в Закарпатье, практически, со всеми попрощавшись. Но тогда почему-то вернулся снова…

Виктор Плоскина оставил пост главного дирижера Большого театра
Где же образовалась творческая ржавчина? Маэстро Плоскина не добился взаимности от белорусского оркестра, который несколько раз писал в администрацию театра не какие-то подметные письма, а вполне обоснованные профессиональные претензии к своему музыкальному руководителю за личными подписям оркестрантов. Эти письма почти ни для кого не были тайной. Профессионалы, сидящие по другую сторону оркестровой ямы, в зрительном зале, после премьерных спектаклей тоже часто закатывали глаза, перечисляя огрехи и недоработки маэстро. Но знатокам, конечно, угодить трудно, тем более, что в наших стенах на главном дирижерском посту до Виктора Плоскины стояли такие могучие музыканты, как народные артисты Ярослав Вощак, Геннадий Проваторов, Александр Анисимов. Это если далеко не углубляться в историю. Потому что в Большом на этой позиции всегда были дай Бог, какие маститые профессионалы.

И вот теперь должность главного дирижера Большого театра вакантна. Дирекция объявила конкурс на его замещение, который — что-то небывалое! — продлится практически год. До 1 ноября будут собирать документы от претендентов, потом полгода проводить смотрины, и не позже 1 мая 2020 года (куда уж позже!) выбирать путем тайного голосования членами специальной комиссии.


Интересно, кто из действительно значительных музыкантов захочет участвовать в таком забеге? Народный артист Александр Анисимов так ответил на мой вопрос, будет ли лично он выставлять свою кандидатуру на этот конкурс:

— Нет, конечно. Это тендер мне странен. До сегодняшнего дня в наш солидный театр ведущими специалистами приходили солидные, авторитетные персоны по приглашению министерства, администрации президента (а раньше ЦК компартии) после поисков, переговоров, консультаций. Так было со всеми предыдущими главными дирижерами. Да и сейчас ведь не конкурс же на должность худрука театра выиграл маститый Валентин Николаевич Елизарьев!

То есть посыл понятен: главных дирижеров, как и главных хореографов, хормейстеров и режиссеров в театр приглашают, зовут, им руководство предлагают. Так принято в лучших коллективах мира. А музыканты средней руки, конечно, могут пройти и через конкурс. Так что, опять будем довольствоваться средним? Или все-таки позовем, пригласим масштабную личность?


Кстати, Виктор Плоскина будет время от времени нас посещать, он пока остается в театре — на позиции главного приглашенного дирижера. Интересно, но один главный приглашенный в Большом уже есть — это итальянец Джанлука Марчано. Или Плоскина все-таки главнее? Ну, это надо будет как-то обозначит ля зрителей — может, звездочку у его фамилии в программках поставить, что ли?

 
 
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