Белорус Михаил Одинцов победил финна Джерри Кварнстрома на турнире по ММА в Минске

Поединок состоялся в весовой категории 70 кг. Михаил Одинцов уверенно контролировал центр октагона на протяжении всего боя, атакуя соперника с дальней дистанции. Финский атлет, который рассчитывал победить с помощью навыков борьбы, ничего не смог противопоставить своему оппоненту. Во втором раунде белорус поставил точку в противостоянии, отправив соперника в технический нокаут.





Обладателем Гран-при в весовой категории до 84 кг стал белорус Владислав Янковский. Он получил право заключить контракт на бой за пояс престижного международного промоушена Bushido.





Во время турнира было проведено 15 поединков, в которых приняли участие 28 бойцов из Беларуси, Финляндии, Франции, Ирака, Украины, Грузии и Латвии.