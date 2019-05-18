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Двое белорусов собирались переправить в Литву более 60 тыс. пачек сигарет
Источник материала: Партизан
Крупная партия сигарет задержана на белорусско-литовской границе, сообщили
Лидские пограничники ночью 16 мая в районе деревни Гутишки у белорусско-литовской границы задержали двух граждан Беларуси, которые попытались скрыться. "При осмотре близлежащей территории найдены многочисленные схроны с табачными изделиями. В общей сложности изъято 122 короба, всего - 61 тыс. пачек сигарет. По данному факту были проинформированы литовские пограничники", - рассказали в Госпогранкомитете.
В отношении задержанных начат административный процесс по ст. 23.29 (незаконное пересечение границы), ст. 23.30 ч.1 (нарушение пограничного режима) КоАП. Табачные изделия переданы сотрудникам таможни и органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
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Крупная партия сигарет задержана на белорусско-литовской границе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси.
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