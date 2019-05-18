Правозащитники: преступление не имеет национальности

Радио Свобода , сейчас под стражей находятся почти все мужчины. Задержания якобы связанные с вчерашним похищением и убийством милиционера. По словам местных жителей, с которыми пообщались корреспонденты, сейчас под стражей находятся почти все мужчины. Задержания якобы связанные с вчерашним похищением и убийством милиционера.





«Мы от милиции и узнали, что в городе убили милиционера», - говорит пожилая цыганка, сына и внуков которой задержали вчера вечером. Свое имя она боится называть.





Вчера вечером она была в гостях, когда милиция в масках и с оружием ворвались в дом и положила всех на пол лицом к земле. В том числе женщин.





По словам этой женщины и ее соседок, милиционеры вчера пришли исключительно в дома цыган в районах Чапаевка и Грынёвка. Часть женщин также задержали, и они провели ночь в милиции. Потом женщин отпустили, а около 30-40 мужчин до сих пор остаются под стражей.





«Сказали, пока мы не найдем преступников, наши мужчины будут сидеть. Чтобы мы через свою цыганскую почту искали тех людей», - говорит женщина.





«Нам угрожали, что не дадут здесь жить спокойно», - говорит женщина.









Правозащитник Валентин Стефанович не скрывает своей озабоченности подобным развитием событий.





"Эта информация нас очень беспокоит. Мы, как правозащитники, призываем к сдержанности как наших граждан, так и работников правоохранительных органов, призываем действовать в рамках закона и не нарушать ничьих прав, в том числе и по национальному признаку. В рамках расследования уголовного дела в Могилеве задержали и до сих пор удерживают около 40 граждан. Законно ли это? Я считаю что такого роде профилирование по национальному признаку является недопустимым. И вообще, преступление не имеет национальности. Задерживать всех цыган города совсем неправильно".





Юрист Павел Сапелко добавляет, что национальный аспект - это только одна, хотя и очень важная часть проблемы, а вторая проблема заключается в том, что таким образом ставятся под сомнение гарантии справедливого разбирательства.





"Задержания проводятся на трое суток, а задержать могут теоретически вплоть до 10 суток, а в особых случаях и до 20-ти без предъявления обвинения. Хотя общепризнанным стандартом является предъявление обвинения сразу после задержания. Но если задерживают в качестве подозреваемых - нужны основания. В чем их подозревают? Разве есть свидетели, которые указали, что именно эти люди находились на месте преступления, или найдены какие-то предметы и доказательства? Ведь основанием для краткосрочного задержания может являться то, ч а их одежде, либо транспортных средствах обнаружены следы преступления, либо свидетели прямо указали на конкретного человека, либо их застали на месте преступления, или они они пытались скрыться ... Все основания для задержания в качестве подозреваемых у этих людей отсутствуют. Выходит они подозреваются только в том, что они цыгане?"