Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба», новые запреты на ввоз в Россию белорусских продуктов, ситуация вокруг уже бывшего посла РФ Михаила Бабича добавили напряженности в непростые белорусско-российские отношения. Индекс отношений Беларуси с РФ упал до рекордных -9 пунктов, отмечает совет по международным отношениям «Минский Диалог». Его оценка опубликована в аналитическом докладе «Минский барометр».





— На протяжении марта-апреля Беларусь и Россия не приблизились к развязке ни по одному из конфликтных направлений сотрудничества. Напротив, к уже имеющимся добавились новые, — рассказывает директор «Минского диалога» Евгений Прейгерман.

Дружба через трубу заканчивается

По мнению экспертов, ухудшение отношений связано в первую очередь с тем, что Беларусь теряет свое значение как союзник для России.





— После распада СССР зависимость России от Беларуси в нефте- и газотранспортной сфере была не меньше, чем наша от них. Это было узкое «горло», которое позволяло России зарабатывать валюту, — рассказывает редактор сайта экспертного сообщества «Наше мнение» Валерия Костюгова.





Так, в 90-х – начале 2000-х доля Беларуси в транзите российской нефти на экспорт составляла почти 40%, однако с 2002 года Россия начала развивать альтернативные каналы поставок в Европу и доля Беларуси стала постепенно сокращаться. В результате в 2019 году она снизилась до 15,7%.









— Раньше Беларусь могла рассчитывать на лучшие ценовые условия, но с введением каждой новой альтернативной трубы и снижением доли Беларуси снижалась и наша ценность в качестве союзника, — говорит Валерия Костюгова.





Значение Беларуси для России сокращается и по другим направлениям. Например, в военной сфере наша страна не имеет уже того значения для РФ, какое было раньше.





— Белорусский военный потенциал сокращается, военные объекты устаревают, а Россия дублирует их своими аналогами, — говорит координатор «Минского диалога» Денис Мельянцов.





После постройки двух станций радаров раннего предупреждения в Калининградской области практически утратила свое значение аналогичная станция в белорусских Ганцевичах.





— После украинских событий Россия каждый год разворачивает новые военные объекты, базы и все меньше завися от белорусских вооруженных сил, — считает Денис Мельянцов.





В то же время сама территория Беларуси, ее географическое положение все еще имеет для России ценность. «Белорусский стратегический балкон» важен и для деблокирования Калининграда ля окружения стран Балтии в случае вооруженного конфликта.





Отказываться от союзнических отношений Россия не намерена. Однако и платить за них, как раньше, не собирается.





Новые возможности

По мнению экспертов, происходящие процессы необратимы. Вернуть старые добрые времена «нефтегазового оффшора» возможно, лишь поступившись суверенитетом, на что Александр Лукашенко не пойдет ни при каких обстоятельствах.





Однако снижение значения Беларуси как союзника не только влечет сокращение российских дотаций, но и дает большую свободу.





— Это открывает для страны новые перспективы. Беларусь может участвовать практически во всех проектах. Снижать зависимость от РФ и строить с ней отношения на действительно равноправных условиях, — считает Валерия Костюгова.





В то же время Россия вынесла урок из украинских событий и не хочет упустить из сферы влияния еще и Беларусь. С этим и связана наблюдаемая в последнее время активизация пророссийских информационных ресурсов и гражданских инициатив и движений, считает директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.





— Россия будет поддерживать Лукашенко на выборах президента в 2020 году, но к моменту транзита власти в Беларуси она хотела бы иметь здесь инструменты информационного и политического влияния, — рассказывает он.





По пути противопоставления себя суверенитету эти структуры, по мнению эксперта, пойдут, только в случае радикального изменения геополитического направления политики Беларуси.



