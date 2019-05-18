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Эксперт об убийстве сотрудника ГАИ: оно запутанное, сложное, но раскрываемое

19.05.2019 09:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Убийство сотрудника ГАИ в Могилеве эксперты назвали сложным, запутанным, но на его раскрытие брошены одни и лучших отечественных следователей, сыщиков, криминалистов.

Эксперт об убийстве сотрудника ГАИ: оно запутанное, сложное, но раскрываемое
"Если исходить из того, что следствие, по большому счету, не озвучило ни одной версии убийства рядового сотрудника ГАИ, то можно сделать вывод о том, что дело запутанное и сложное", – данное мнение высказали Sputnik в субботу эксперты в области уголовного права.

По их словам, единственная формулировка, которую можно рассматривать как версию преступления, содержится в квалификации уголовной статьи, по которой возбуждено уголовное дело – убийство милиционера при исполнении служебного долга.

Следователям пришлось озвучить версию о похищении, потому что эта информация появилась в открытых интернет-источниках за несколько часов до официального сообщения об убийстве молодого сотрудника милиции с особой жестокостью.

"Безусловно, следствие будет отрабатывать все версии убийства. Как правило, это и профессиональная деятельность, и личные обстоятельства. На настоящий момент не озвучена официальная информация о том, были ли другие ранения на теле убитого и каков их характер. Как правило, характерные ранения, в том числе и огнестрельные, могут дать основания для отработки отдельной версии преступления", – сказал собеседник Sputnik.

Отмечая "запутанность" данного убийства, эксперт указал на то, что следователи и эксперты всю ночь работали на месте обнаружения тела убитого.


"Там, безусловно, было, что фиксировать и что изымать", – сказал собеседник агентства.

Сообщение следствия об изъятии табельного оружия уже может указывать на то, что это "и есть орудие преступления".

"Если преступники не стерли отпечатки пальцев и не были в перчатках (что мало вероятно), то их пальчики уже начали пробивать по дактилоскопическим базам, в том числе и российским", – сказал эксперт.


Собеседники агентства также отметили, что над раскрытием этого дерзкого убийства сотрудника милиции работают не только следователи и эксперты-криминалисты.

"Не вызывает сомнения, что сейчас лучшие сыщики уголовного розыска МВД ведут поиск убийц. Отрабатывают по своим каналам все возможные версии", – сказал собеседник агентства.


"Конечно, преступление еще не раскрыто, некого объявлять в розыск, но, как показывает практика, при раскрытии таких преступлений, розыск следов преступников ведется по всем направлениям. Я думаю, что за эти пару дней уже прочесали всю территорию наиболее вероятного нахождения злоумышленников& p; ot;, – сказал эксперт.

По его мнению, в ближайшие дни могут быть озвучены наиболее вероятные версии убийства сотрудника ГАИ.

Накануне вечером в СК заявили, что пока никто ни задержан.

"Окончательная правовая оценка случившегося будет дана после установления всех обстоятельств произошедшего", – заявили в СК.


 
Теги: Могилев
 
 
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Убийство сотрудника ГАИ в Могилеве эксперты назвали сложным, запутанным, но на его раскрытие брошены одни и лучших отечественных следователей, сыщиков,...
 
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