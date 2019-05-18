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В Гродно зафиксирована вспышка кори
Источник материала: Партизан
В общежитии №3 Гродненского государственного университета имени Янки Купалы введен карантин по кори, сообщает
15 мая в Гродно зафиксировали вспышку кори. Главный санитарный врач Гродно и Гродненского района Янина Шеренда сообщила о пяти случаях заболевания. В большинстве случаев вирус привозят люди, вернувшиеся из-за границы.
«Гродненская правда» сообщает со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, что за последнюю неделю в Гродно зафиксировали два случая подозрения на корь у студентов ГрГУ, проживающих в общежитии №3. Заболевание пока не подтверждено лабораторно. Результаты исследований будут известны на следующей неделе.
По информации издания, в общежитии проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, но карантин не вводился. Медики наблюдают за контактными лицами, делают прививки ранее не привитым.
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В общежитии №3 Гродненского государственного университета имени Янки Купалы введен карантин по кори, сообщает Hrodna.life, ссылаясь на сотрудников общежития. Карантин...
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