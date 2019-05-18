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Порошенко уволил первого замглавы СБУ, отвечавшего за борьбу с коррупцией

19.05.2019 11:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину, сообщила пресс-служба главы государства.

"Уволить Демчину Павла Владимировича с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа №280 от 18 мая 2019 года, обнародованном на сайте главы государства в субботу.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину, сообщила пресс-служба главы...
 
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