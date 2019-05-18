Пять высокопоставленных чиновников будут представлять США на инаугурации Зеленского

Источник материала: Интерфакс

Официальную делегацию США на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая возглавит министр энергетики США Рик Перри, подтвердила пресс-служба Белого Дома в Твиттере.

Также в состав делегации вошли спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, Александр Видман, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте, и Джозеф Пеннингтон, и.о. председателя дипломатической миссии США в Киеве.

Волкер заявил, что "с нетерпением ждет возможности поблагодарить Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможность работать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским".

Накануне сообщалось, что уходящий президент Украины Петр Порошенко наградил Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

"За весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Курта Волкера - Специального представителя Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины", - говорится в тексте указа от 18 мая 2019 года, обнародованном на сайте главы государства в субботу.

Инаугурация состоится в 10.00 понедельника 20 мая в зале Верховной Рады.

Зеленский пригласил украинцев прийти утром в понедельник в Мариинский парк, что в центре Киева, откуда он направится на инаугурацию в Раду.