Для нескольких моделей BMW к лету подготовили обновления

Источник материала: Tut.by

Баварский автогигант объявил об обновках, которые затронут сразу несколько моделей из европейской линейки производителя. У дилеров доработанные и новые версии автомобилей BMW появятся в июле этого года.





Самое важное новшество — у седана и универсала M550i xDrive , которые обзавелись более мощным двигателем V8 объемом 4,4 л. Это знакомый по «двухдверке» M850i агрегат с двойным турбонаддувом, развивающий 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента — на 68 сил и 100 Нм больше, чем у прежней версии мотора на M550i. В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод. О том, насколько улучшилась динамика обновленной модификации «пятерки», в компании пока не обмолвились.





Купе и кабриолет восьмой серии получили новый базовый бензиновый двигатель — это рядная трехлитровая «шестерка» на версии 840i с отдачей 340 «лошадок». В пару ей также полагается 8-ступенчатый «автомат», привод — задний или полный. Стал шире и набор доступных опций для «восьмерки» (доступны, например, сиденья M Sport).

Новый базовый мотор появится и у кроссовера X5 — это дизельная «четверка» объемом 2 л на модификации xDrive25d, в распоряжении у которой 231 л.с. и 450 Нм. Также в июле в продажу поступит X5 xDrive45e с 394-сильной «подзаряжаемой» гибридной установкой — подробности тут .





Новый родстер Z4, доселе предлагавшийся только с 8-ступенчатым «автоматом», будет доступен к заказу и с 6-ступенчатой «механикой» — это будет стандартная коробка у начальной версии sDrive20i со 197-сильной турбо-«четверкой» объемом 2 л.