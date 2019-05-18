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Для нескольких моделей BMW к лету подготовили обновления
Источник материала: Tut.by
Баварский автогигант объявил об обновках, которые затронут сразу несколько моделей из европейской линейки производителя. У дилеров доработанные и новые версии автомобилей BMW появятся в июле этого года.
Самое важное новшество — у седана и универсала
Купе и кабриолет восьмой серии получили новый базовый бензиновый двигатель — это рядная трехлитровая «шестерка» на версии 840i с отдачей 340 «лошадок». В пару ей также полагается 8-ступенчатый «автомат», привод — задний или полный. Стал шире и набор доступных опций для «восьмерки» (доступны, например, сиденья M Sport).
Новый базовый мотор появится и у кроссовера X5 — это дизельная «четверка» объемом 2 л на модификации xDrive25d, в распоряжении у которой 231 л.с. и 450 Нм. Также в июле в продажу поступит X5 xDrive45e с 394-сильной «подзаряжаемой» гибридной установкой — подробности
Новый родстер Z4, доселе предлагавшийся только с 8-ступенчатым «автоматом», будет доступен к заказу и с 6-ступенчатой «механикой» — это будет стандартная коробка у начальной версии sDrive20i со 197-сильной турбо-«четверкой» объемом 2 л.
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Баварский автогигант объявил об обновках, которые затронут сразу несколько моделей из европейской линейки производителя.
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