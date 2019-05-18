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Под Минском попал в аварию легкомоторный самолет
19.05.2019 12:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Воздушное судно принадлежит одной из частных компаний. Оно получило повреждения, сообщает телеканал СТВ.
Известно, что самолет после посадки выкатился за пределы полосы. Пострадавших нет.
Вот что касательно произошедшего сообщили в МЧС:
Причины ЧП выясняются.
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Авария произошла возле деревни Озерцо вчера днём.
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