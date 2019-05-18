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Под Минском попал в аварию легкомоторный самолет

19.05.2019 12:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Минском попал в аварию легкомоторный самолет
Столичное телевидение

Воздушное судно принадлежит одной из частных компаний. Оно получило повреждения, сообщает телеканал СТВ.

Известно, что самолет после посадки выкатился за пределы полосы. Пострадавших нет.

Вот что касательно произошедшего сообщили в МЧС:

 

Причины ЧП выясняются.

 
 
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