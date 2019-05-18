Под Минском попал в аварию легкомоторный самолет

Воздушное судно принадлежит одной из частных компаний. Оно получило повреждения, сообщает телеканал СТВ.

Известно, что самолет после посадки выкатился за пределы полосы. Пострадавших нет.

Вот что касательно произошедшего сообщили в МЧС:

По самолёту малой авиации в Минской области от нас комментариев не ждите: мы прибыли на место, помощь МЧС не понадобилась. Расследование мы не проводим (некоторые источники не до конца знают, что входит в чью компетенцию) и проводить не можем. — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 18 мая 2019 г.

Причины ЧП выясняются.