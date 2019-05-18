В Волковыске снесут долгострой

Управление капитального строительства Волковысского района объявило закупку на выполнение строительно-монтажных работ по сносу незавершенного строительством здания цеха производства плитки облицовочной по ул. Новопроектная в Волковыске.
Возведение здания было начато тридцать лет назад, в далеком 1989 году, приостановлено в 1993 году. В настоящее время ни одна из его частей не эксплуатируется.
В 2016 году здание было обследовано специалистами и по заключению признано аварийно опасным и его эксплуатацию рекомендовано запретить.
В случае положительного результат процедуры закупки до конца года объект может быть снесен.