В Волковыске снесут долгострой

Источник материала: Новости Волковыска

Управление капитального строительства Волковысского района объявило закупку на выполнение строительно-монтажных работ по сносу незавершенного строительством здания цеха производства плитки облицовочной по ул. Новопроектная в Волковыске.

Возведение здания было начато тридцать лет назад, в далеком 1989 году, приостановлено в 1993 году. В настоящее время ни одна из его частей не эксплуатируется.

В 2016 году здание было обследовано специалистами и по заключению признано аварийно опасным и его эксплуатацию рекомендовано запретить.

В случае положительного результат процедуры закупки до конца года объект может быть снесен.





















Подпишитесь на наш канал в