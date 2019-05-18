Отставка вице-канцлера Австрии: ушел после скандального видео с подставной племянницей близкого к Путину олигарха









Хайнц-Кристиан Штрахе, REUTERS/Leonhard Foeger





Об этом политик сообщил на пресс-конференции в Вене после разговора с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.





По его словам, которые передает ТАСС, целью "грязной кампании" против него был подрыв работы правительства. Штрахе добавил, что его пост главы АПС перейдет министру транспорта Австрии Норберту Хоферу, передает РИА "Новости".





Süddeutsche Zeitung и Der Spiege l опубликовали запись скрытой камеры, сделанную во время шестичасовой беседы Штрахе и россиянки на вилле на острове Ибица в июле 2017 года - за три месяца до всеобщих выборов в Австрии, по итогам которых Штрахе и стал вице-канцлером. 17 мая немецкие изданияl опубликовали запись скрытой камеры, сделанную во время шестичасовой беседы Штрахе и россиянки на вилле на острове Ибица в июле 2017 года - за три месяца до всеобщих выборов в Австрии, по итогам которых Штрахе и стал вице-канцлером.





В разговоре приняли участие глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус, его супруга, говорящий по-немецкий мужчина и женщина, которую австрийским политикам представили как Алену Макарову, "племянницу" российского олигарха Игоря Макарова, якобы близкого к президенту РФ Владимиру Путину.





Собеседница австрийских политиков предложила партии АПС финансовую поддержку перед выборами в обмен на получение госзаказов. В частности, "Макарова" говорила об инвестициях в размере 250 млн евро, причем не раз намекала на незаконное происхождение денег.





RFI. Также "племянница олигарха" и ее спутник предложили купить 50% акций популярного в Австрии таблоида Kronen Zeitung и изменить его редакционную политику в пользу АПС, пересказывает содержание расследования русская служба





Также обсуждалась возможность перевода в партийную кассу АПС крупных пожертвований при участии специально созданной для этого некоммерческой общественной организации.





В ответ "Макаровой" обещали поддержку в получении австрийских госконтрактов, например, в строительстве. Журналисты проверили подлинность видео в Институте безопасности информационных технологий Общества Фраунгофера в Дармштадте.





DW. Россиянка оказалась подставной, но кто организовал ловушку для Штрахе, неизвестно. Сам вице-канцлер не отрицал подлинность разговора, но заявил, что это была "частная, неформальная встреча в расслабленной атмосфере отпуска", пишет





По словам политика, он неизменно указывал на необходимость соблюдения австрийского законодательства. Штрахе также отметил, что за вечер было выпито много алкоголя, а "Макарову" он понимал плохо из-за языкового барьера.



