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В понедельник, 19 мая,объявлен желтый уровень опасности: по республике ожидаются грозы
Источник материала: Партизан
В юго-западных районах Беларуси 19 мая пройдут грозы. «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» объявил желтый уровень опасности,
20 мая грозовой фронт будет находиться на западе страны. В отдельных районах Брестской и Гродненской областей возможно усиление порывов ветра до 15-18 м/с.
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В юго-западных районах Беларуси 19 мая пройдут грозы. «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей...
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