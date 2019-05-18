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В понедельник, 19 мая,объявлен желтый уровень опасности: по республике ожидаются грозы

19.05.2019 12:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В юго-западных районах Беларуси 19 мая пройдут грозы. «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» объявил желтый уровень опасности, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на службу.

20 мая грозовой фронт будет находиться на западе страны. В отдельных районах Брестской и Гродненской областей возможно усиление порывов ветра до 15-18 м/с.


 
Теги: Минск
 
 
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В юго-западных районах Беларуси 19 мая пройдут грозы. «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей...
 
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