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EPAM собирает команду на 100 человек. Она будет автоматизировать большую медлабораторию, которая работает с биологически опасными материалами

19.05.2019 12:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

EPAM объявила о наборе специалистов для нового масштабного проекта в области IoT. Речь идёт о разработке лаборатории для крупной международной компании. Подробности о проекте dev.by рассказал Director IoT и Embedded практики, со-руководитель инновационной лаборатории EPAM Garage Сергей Бойко.

— Разработка IoT-решений часто связана с работой гибридной команды, в которой задействованы эксперты из абсолютно разных областей. Это и инженеры-программисты, и инженеры-механики, инженеры электронной техники, индустриальные дизайнеры. Сложность таких проектов на порядок выше, чем разработка только программного продукта. Сейчас мы формируем одну из самых передовых команд в Беларуси и приглашаем присоединиться к ней всех вышеперечисленных специалистов, а также руководителей команд.

Предположительно в команде будет около 100 специалистов. Реализовывать предстоит уникальную задачу — разработать первое в мире решение для автоматизации работы большой медицинской лаборатории, которая работает с биологически опасными материалами.​

22 мая в Минске состоится первая масштабная конференция в области Интернета вещей (IoT) — IoT Focus Tech Conference 2019.


Инженеры создадут манипуляторы, конвейеры, системы контроля и наблюдения, интегрированные в единый масштабный продукт. Несомненно, для такого проекта нужны высококвалифицированные специалисты, которые хотят работать с передовыми технологиями, учиться новым процессам и подходам и развиваться в своей области. Поскольку над проектом работает команда, распределенная между Европой, США и Беларусь, знание английского языка будет большим плюсом.

В перспективе количество специалистов и проектов, для работы над которыми нужны гибридные команды, будет расти.


 
Теги: Минск
 
 
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EPAM объявила о наборе специалистов для нового масштабного проекта в области IoT. Речь идёт о разработке лаборатории для крупной международной компании. Подробности...
 
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