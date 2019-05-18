EPAM собирает команду на 100 человек. Она будет автоматизировать большую медлабораторию, которая работает с биологически опасными материалами

— Разработка IoT-решений часто связана с работой гибридной команды, в которой задействованы эксперты из абсолютно разных областей. Это и инженеры-программисты, и инженеры-механики, инженеры электронной техники, индустриальные дизайнеры. Сложность таких проектов на порядок выше, чем разработка только программного продукта. Сейчас мы формируем одну из самых передовых команд в Беларуси и приглашаем присоединиться к ней всех вышеперечисленных специалистов, а также руководителей команд.





Предположительно в команде будет около 100 специалистов. Реализовывать предстоит уникальную задачу — разработать первое в мире решение для автоматизации работы большой медицинской лаборатории, которая работает с биологически опасными материалами.​





22 мая в Минске состоится первая масштабная конференция в области Интернета вещей (IoT) — IoT Focus Tech Conference 2019.









Инженеры создадут манипуляторы, конвейеры, системы контроля и наблюдения, интегрированные в единый масштабный продукт. Несомненно, для такого проекта нужны высококвалифицированные специалисты, которые хотят работать с передовыми технологиями, учиться новым процессам и подходам и развиваться в своей области. Поскольку над проектом работает команда, распределенная между Европой, США и Беларусь, знание английского языка будет большим плюсом.





В перспективе количество специалистов и проектов, для работы над которыми нужны гибридные команды, будет расти.



