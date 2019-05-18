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Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

19.05.2019 12:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко получил приглашение на церемонию инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».

Sergei Chuzavkov / Global Press

«На официальную часть инаугурации Владимира Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что сначала Зеленский даст присягу в Верховной Раде, а затем направится в киевский Мариинский дворец для принятия официальных делегаций. После этого новый глава государства отправится в здание администрации на Банковской улице для переговоров с иностранными лидерами государств.

Церемония пройдет в понедельник, 20 мая, начало — в 10:00 по местному времени. За эту дату проголосовали 315 народных депутатов.

Бывший президент Украины Виктор Янукович в январе 2019 года заочно был приговорен к 13 годам лишения свободы по двум из четырех обвинений — в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Ранее Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому, составив для него напутствие из нескольких пунктов, которые тот, по мнению уходящего главы государства, должен выполнить в течение срока действия своих полномочий.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Владимир Зеленский набрал около 73 процентов голосов, а его соперник, действующий глава государства Петр Порошенко — чуть более 24 процентов.


 
 
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Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко получил приглашение на церемонию инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Об...
 
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