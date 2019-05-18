Гардероб Лукашенко: Одежду и аксессуары каких брендов носит президент Беларуси

Костюмы, пальто и куртки

Известно, что во время первого президентского срока Александр Лукашенко заказал костюм от итальянского модного дома BRIONI. Но вскоре перешел на отечественное: «Когда мне сказали, сколько стоит, я сказал: "Нет, это первый и последний костюм". А где наше чиновничье ателье? А почему оно не шьет? Почему мы должны бешеные деньги платить?».





С тех пор президента обшивает ателье «LINE A», которое принадлежит Управделами Президента Республики Беларусь. Там для Лукашенко шили брюки, рубашки, куртки, пальто, но чаще всего он заказывает костюмы. Кстати, у ателье есть салон на улице Мясникова, и любой желающий может заказать себе костюм, как у Лукашенко (или почти).





В нынешнем феврале Лукашенко отправился в Сочи на встречу с Владимиром Путиным, во время трехдневного визита главы государств активно катались на горных лыжах. Беларуский президент был одет в черную куртку с гербом Беларуси и гербом Национального олимпийского комитета. По логотипу (три стрелочки, выходящих из одной точки) можно понять, что это одежда японской марки DESCENTE. Спустя пару недель в очередном «Большом разговоре» с журналистами Лукашенко рассказал, откуда у него эта куртка.





— Ах, у Лукашенко какая-то Descente или какая-то там куртка и сумма — то ли 200, то ли 400 долларов и так далее. Я так почитал и малышу своему говорю: «Слушай, Коль, ну было б не обидно, если бы вчера купили мне эту куртку или я купил, но этой куртке уже лет 12». Вы посмотрите: на Лыжне Минской и еще где-то — я в этой куртке всегда. Не потому, что она у меня одна и нечего надеть. Я человек, который привязывается к вещам, к людям. И если я уже втрескался в эту куртку, я ее обычно и надеваю. Она мне нравится, она темного цвета, я не люблю там что-то, знаете, вычурное. Хотя меня разные протоколы критикуют, что надо быть вот, как Владимир Владимирович… Ярко, красиво одетым. Я этого не люблю. Я человек деревенский, выросший, можно сказать, даже в нищете, поэтому это наложило определенный отпечаток.









Фото: Пресс-служба Президента России

Светлый верх

Так сложилось, что часть своих модных нарядов президент демонстрирует во время полевых работ — то сев, то косьба, то уборка. Например, в 2009 году Лукашенко давал интервью Михаилу Гусману для программы «Формула власти» и показал свое умение косить траву. Президент одет в серый свитшот NIKE поверх темно-синей футболки и, похоже, подпоясан тонким черным пояском или шнурком.









Фото: Скриншот видео СТВ

В августе 2011 года президент отправился в Шкловский район на битву за урожай на комбайне «Палессе GS16». Там он засветился в рубашке-поло марки CORNELIANI, — бренд распознал Виктор Малишевский. В Минске такая одежка стоила тогда 766 тысяч рублей, или примерно 130 долларов.









Фото: president.gov.by





В 2016 году к 70–летию МТЗ на телеканале «Беларусь 1» показали имиджевый ролик, прославляющий трактора. В кадре — Александр Лукашенко с сыном Колей. «Каким бы трудным ни был рабочий день, в эти весенние дни Александр Лукашенко — в поле. Провести время вот так, вечерами и на выходных, — возможность обдумать даже самые непростые вопросы». Лукашенко управляется с косой и трактором, будучи одетым в белую футболку с надписью «Беларусь» и рисунком в форме полосы васильков. Ее (а также брюки, шорты, носки) сделали по спецзаказу на фабрике MARK FORMELLE. Майки заказали белые и светло-серые, президент сам выбрал синий орнамент на белом фоне. В такую же футболку одет и Коля.









Фото: скриншот из видео «Беларусь 1»





А в сентябре 2018–го, по окончании рабочих мероприятий, Лукашенко присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке. На официальных снимках видно, что Александр Лукашенко убирает картошку в черных брюках и белой футболке. Если присмотреться, можно разглядеть логотип фирмы-производителя и прочесть буквы под картинкой. Это футболка известной французской марки LACOSTE из коллекции, созданной совместно с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. На официальном сайте бренда футболка стоила 41,99 доллара (плюс 8 долларов доставка), без скидки она бы обошлась в 60 долларов. Минские интернет-магазины продают эту модель за 112 рублей (53 доллара).









Фото: БЕЛТА

Шапки





Фото: Belarus.by





Про шапки Лукашенко The Village Беларусь уже подробно рассказывал и показывал. За 25 лет президентства Лукашенко что только ни переносил: фуражку, армейское кепи, кепку-бейсболку, вязаную шапочку, строительную каску, хоккейный шлем, странный колпак, шапку-ушанку, санитарный берет и даже фетровую шляпу хомбург. Одну лыжную шапочку ему подарила Дарья Домрачева. Известны бренды по крайней мере двух головных уборов президента: хоккейные шлемы у него от NIKE/BAUER, а в 2015 году на субботнике Лукашенко трудился в кепке американской компании UNDER ARMOR. На сайте компании такая кепка стоила 25 долларов. В этой же кепке президент красовался на закрытии мотосезона H.O.G. Rally Minsk в сентябре 2016–го.









Фото: Regnum

Обувь

Во время того же «Большого разговора» в 2017–м президент рассказал, как прислал владельцу обувного холдинга «Марко» Николаю Мартынову образец своих старых туфель, и после долгих уговоров предприятие расстаралось на обувь для президента. «Все время после этого MARKO ношу», отметил президент. В интервью TUT.BY сам Мартынов рассказал, что Лукашенко носит серийную модель — артикулы 727084, 727085 и 727091. Это модели на кожаной подошве, и их покупают «работники аппарата», которые работают в помещении, а по городу передвигаются, в основном, на автомобиле, потому что для ходьбы по улицам, особенно в слякоть, такая обувь не предназначена.





Ботинки всех трех артикулов до сих пор есть в каталоге компании, стоят по 188 рублей за пару.





Осенью прошлого года Лукашенко рассказал, что на его обувь засматриваются главы других государств: «Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, еще каких-то), Назарбаев говорит: «А где это ты такое взял?». Я говорю: «В Беларуси». — «Да не может быть!» Снял и показал ему: «Марко» написано. И не надо итальянское, и не надо французское».





Но во время трехдневного визита в Сочи в феврале 2019–го Александр Лукашенко был в других ботинках. Вот что он про них рассказал:





— Ботинки — я уже не помню: им тоже, наверное, лет пять-шесть. Мне трудно было подобрать ботинки, поэтому давно, когда я был то ли в Австрии, приехали какие-то фирмачи, которые делают эти ботинки, и попросили меня: «Господин президент, давайте мы вам замерим ногу и сделаем ботинки. Только вы их должны надевать». Это реклама для них.





Президент поведал, что все, во что он был одет, не стоило бюджету ни копейки: все это (включая лыжи FISCHER) — подарки разных компаний.









Фото: Пресс-служба Президента России

Носки и белье

Во время «Большого разговора» с журналистами в начале 2017 года Александр Лукашенко рассказал и про эти детали туалета:





— Носки — не видно, — черные. Импортные, наверное. Трусы свои.





Осенью 2018–го Лукашенко провел специальное выездное совещание в Орше и упомянул марку носков:





— Начинайте с меня, с завтрашнего дня все костюмы шейте мне, где хотите, из «Камволя», я буду носить. Обувь Marko ношу, носки CONTE ношу.

Ремень

Фото: president.gov.by

В 2008 году Лукашенко отправился в поле с колосящейся нивой и по этому случаю оделся в серые брюки, белую рубашку, галстук с принтом и кожаный ремень. Модники тут же распознали, что это ремень французского бренда HERMES, стоит такой ремешок в районе 800 долларов.

Часы

На первых фотографиях после победы в выборах 1994 года Александр Лукашенко часов как будто не носит. Затем появляются некоторые нераспознанные модели. Зато потом на руке (причем на правой) президента опознали часы сразу нескольких недешевых марок.





В 2009 году Лукашенко посетил Пятый литовско-беларуский экономический форум, где его заснял Антон Мотолько. Блогер Виктор Малишевский тут же разглядел, что у президента на руке часы модели PATEK PHILIPPE Calatrava ref. 5120J-001 стоимостью почти 17 тысяч долларов (цена модели менялась и позже «котлы» продавались уже этак за 19 тысяч евро). Причем, судя по фото, эти же (или такие же) часы Лукашенко носил еще примерно в 2003–2004 годах. А в том же 2009–м Малишевский рассмотрел, что у президента есть еще одни часы «Патек Филипп» — они немного отличаются от уже известных; скорее всего, это модель Patek Philippe Calatrava ref. 5119J стоимостью около 14 тысяч долларов.









Фото: Антон Мотолько

В августе 2015–го на встрече с трудовым коллективом аграрного комплекса «Беловежский» Лукашенко говорил, что надо купляць беларускае: «Давайте наше, беларуское, поносим! Будем ходить в беларуском, нормальном белье, одежде, полотенца будем использовать беларуские и пищу беларускую. По пище-то уже проблем нет. Уже все поняли, что значит беларуское, даже далеко за нашими границами».





Эту эмоциональную речь президент произносил в часах с черным циферблатом. Днем ранее в этих же часах Лукашенко засветился на Барановичской хлопчатобумажной фабрике. А блогер Анатолий Мицура всего лишь по застежке часов в форме мальтийского креста определил, что это часы марки VACHERON CONSTANTIN, скорее всего, линейки Geneve, цена на модели которой колеблется от 15 до 20 тысяч долларов.









Фото: Пресс-служба Президента Беларуси

Телефон

Александр Лукашенко неоднократно говорил, что не нуждается в сотовых телефонах, смартфонах, мессенджерах и социальных сетях. Зато его сына Николая фотографировали с «айфоном». Сам же президент, если надо позвонить, пользуется дисковым телефоном с трубкой на проводе. Даже в вертолете.









Фото: Скриншот видео БЕЛТА. Та самая футболка от Mark Formelle









Фото: БЕЛТА









Фото: kp,by

Компьютер

Стильный и модный президент пользуется настольным компьютером APPLE IMAC: в марте 2014–го во время совещания в Резиденции Президента на столе Александра Григорьевича стоял «яблочный» моноблок, заметил блогер d_zholik. Не знаем, что у него там установлено — OS X или Windows, но известно, что Александр Лукашенко почитывает интернет. Кроме того, на кадрах из вертолета видно, что рядом с иллюминатором лежит компьютерная мышь и, похоже, планшетный компьютер.









Фото: Скриншот из видео СТВ





Автомобиль

Чаще всего Александр Лукашенко ездит на автомобилях марки MERCEDES (реже — Audi). А весной 2017–го на встречу с российским олигархом Михаилом Гуцериевым Лукашенко подкатил на Интернациональную на лимузине марки MAYBACH. Еще в 2012–м президент рассказывал про него:





— Откровенно говоря, мне на день рождения один российский человек подарил — какую же это машину — «Майбах»! Стоит в гараже, я отдал государству, гараж государственный, она должна обслуживать президента. Неделю назад — я уже свою историю расскажу — я говорю: «Слушай, где эта машина?» Там дверь была перекошена, ремонтировали, сделали ее, та же фирма сделала. Говорит: «Знаете, Александр Григорьевич, на «Коммунарку» поедем, я не стал ее брать». Даже водитель понимает, что нельзя президента везти на этой редкой машине. И я с этим согласен. Не надо выкаблучиваться, не надо выпячиваться.





Maybach стоит (точнее, стоил, потому что уже не выпускается) от 300 до 430 тысяч евро в самой обычной комплектации.









Фото: скриншот из видео ОНТ



