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Германия подозревает разведку Австрии в передаче данных России

19.05.2019 11:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Контрразведка Германии подозревает австрийские спецслужбы в передаче России данных, которые Австрия получает от стран-партнеров. Об этом пишет Welt am Sonntag, цитируя главу Федеральной службы защиты конституции Германии Томаса Хальденванга.

Выступая в немецком парламентском контролирующем органе в Бундестаге, Хальденванг заявил о существенных рисках для немецкой разведки в продолжении сотрудничества с Австрией.

Welt am Sonntag пишет, что выступление Хальденванга состоялось на этой неделе, но не уточняет, было ли оно до публикации немецких журналистов, которые выяснили, что австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, лидер Австрийской партии свободы (FPOe), договоривался о поддержке со стороны России на выборах.

Из-за этого скандала Штрахе подал в отставку. После этого канцлер Австрии Себастьян Курц попросил провести досрочные выборы. Правоцентристская Народная партия Курца находится в правительстве вместе с FPOe.

В начале апреля Der Standard писал, что Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) в значительной степени отрезано от международного обмена информацией между разведывательными службами из-за отношений FPOe с Россией. По информации издания, голландские и британские службы почти полностью прервали контакт с Веной. 
 
 
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Контрразведка Германии подозревает австрийские спецслужбы в передаче России данных, которые Австрия получает от стран-партнеров. Об этом пишет Welt am Sonntag, цитируя...
 
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