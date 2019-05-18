ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Египте флот захватил танкер с украинцами: Ситуация критическая

19.05.2019 11:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Египетский флот удерживают грузовой танкер Sea Shark с 1,1 млн баррелей нефти в районе Айн-Сохна, на борту которого находятся 17 украинских моряков. Об этом в письме сообщил капитан танкера Виталий Нестеренко, передает Укринформ.

"Ситуация на борту очень критическая! Жизнь экипажа под угрозой! Все мы находимся в заложниках до тех пор, пока груз не будет незаконно выгружен людьми, которые работают на флоте", - заявил капитан.

Сказано, что танкер собираются переместить к неизвестному капитану терминалу. Ранее утром, по словам капитана, адмирал флота Египта Мустафа вместе с вооруженными офицерами приказал ограничить передвижения экипажа и отобрать мобильные телефоны, а "если кто-то не выполнит приказ, он применит силу". 

"Выполняя указания флота, экипаж был разделен на две группы и собран в двух коптильнях. Некоторые члены экипажа чувствовали себя очень плохо из-за высокое кровяного давления. Мы попросили организовать визит к врачу. Военно-морские силы отказались", - пишет Нестеренко.

Согласно данным FleetMon, экипаж танкера состоит из 31 человек: 17 граждан Украины, лвое моряков из Крыма, один азербайджанец и 11 человек из Филиппин, Шри-Ланки и Индии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Египетский флот удерживают грузовой танкер Sea Shark с 1,1 млн баррелей нефти в районе Айн-Сохна, на борту которого находятся 17 украинских моряков. Об этом в письме...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске попрощались со священником, которому не разрешили служить в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские кожаные высокие сапоги в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика