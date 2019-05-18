В Египте флот захватил танкер с украинцами: Ситуация критическая

"Ситуация на борту очень критическая! Жизнь экипажа под угрозой! Все мы находимся в заложниках до тех пор, пока груз не будет незаконно выгружен людьми, которые работают на флоте", - заявил капитан.





Сказано, что танкер собираются переместить к неизвестному капитану терминалу. Ранее утром, по словам капитана, адмирал флота Египта Мустафа вместе с вооруженными офицерами приказал ограничить передвижения экипажа и отобрать мобильные телефоны, а "если кто-то не выполнит приказ, он применит силу".





"Выполняя указания флота, экипаж был разделен на две группы и собран в двух коптильнях. Некоторые члены экипажа чувствовали себя очень плохо из-за высокое кровяного давления. Мы попросили организовать визит к врачу. Военно-морские силы отказались", - пишет Нестеренко.





Согласно данным FleetMon, экипаж танкера состоит из 31 человек: 17 граждан Украины, лвое моряков из Крыма, один азербайджанец и 11 человек из Филиппин, Шри-Ланки и Индии.



