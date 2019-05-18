В Витебске попрощались со священником, которому не разрешили служить в Беларуси

Несмотря на петицию верующих парафии Уполномоченный по делам религии и национальностей Леонид Гуляко не согласовал приглашение ксендза, который предъявляется гражданами Польши, для религиозной деятельности в Беларуси.

12 мая кс. Павел Кнурек отслужил в Беларуси последнюю Мессу. Попрощаться со священником приехали его бывшие миряне из Лынтуп, также на Евхаристии присутствовал епископ Олег Буткевич.





Ксёндз призвал верующих относится к несправедливости, которую сделали беларуские власти, по-христианский. При этом он высказался, что не помнит за собой действий, из-за которых ему бы могли запретить служить в Беларуси.





В свою очередь епископ Буткевич отметил, что сложившаяся ситуация вызывает у него непонимание: «Я не знаю, что происходит. Наверное можно сказать одно, смотря на эту ситуацию — очень жаль, но коммунизм у нас ещё не закончился, так как и до сих пор священникам не дают возможности работать на пользу Бога и страны. Что-то нехорошее у нас происходит…»





При этом он сказал много тёплых слов о кс. Павле Кнуреке и признался, что был счастлив иметь такого священника в диоцезии.