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В Витебске попрощались со священником, которому не разрешили служить в Беларуси

19.05.2019 11:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В кафедральном костёле Иисуса Милосердного в Витебске попрощались с ксендзом Павлом Кнуреком, который вынужден вернуться в Польшу, так как белорусские власти не разрешили ему продолжить служение в Беларуси.

Несмотря на петицию верующих парафии Уполномоченный по делам религии и национальностей Леонид Гуляко не согласовал приглашение ксендза, который предъявляется гражданами Польши, для религиозной деятельности в Беларуси.
 
12 мая кс. Павел Кнурек отслужил в Беларуси последнюю Мессу. Попрощаться со священником приехали его бывшие миряне из Лынтуп, также на Евхаристии присутствовал епископ Олег Буткевич.

Ксёндз призвал верующих относится к несправедливости, которую сделали беларуские власти, по-христианский. При этом он высказался, что не помнит за собой действий, из-за которых ему бы могли запретить служить в Беларуси.

В свою очередь епископ Буткевич отметил, что сложившаяся ситуация вызывает у него непонимание: «Я не знаю, что происходит. Наверное можно сказать одно, смотря на эту ситуацию — очень жаль, но коммунизм у нас ещё не закончился, так как и до сих пор священникам не дают возможности работать на пользу Бога и страны. Что-то нехорошее у нас происходит…»

При этом он сказал много тёплых слов о кс. Павле Кнуреке и признался, что был счастлив иметь такого священника в диоцезии.
 
Теги: Витебск
 
 
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В кафедральном костёле Иисуса Милосердного в Витебске попрощались с ксендзом Павлом Кнуреком, который вынужден вернуться в Польшу, так как белорусские власти не...
 
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