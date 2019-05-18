Белорусы за год набрали жилья в лизинг на 66 млн рублей

Для безусловного выполнения задач, стоящих перед Нацбанком, рассматривается вопрос о целесообразности наделения его дополнительными полномочиями в отношении регулирования деятельности лизинговых компаний, например, в части осуществления лизинговой деятельности с физическими лицами и организации риск-менеджмента в лизинговых организациях.





По данным НББ, за 2018 год лизинговый портфель вырос на 1,409 млрд рублей, или на 50%. В результате объем совокупного лизингового портфеля на 1 января 2019 составил 4,2 млрд рублей.





В НББ отмечают, что рывок в развитии лизинга жилья, в частности, обеспечил вступивший в силу в октябре 2017 г. указ президента от 6 апреля 2017 г. № 109 по вопросам лизинговой деятельности и документы в его развитие. На 1 января 2019 года объем лизингового портфеля по договорам лизинга жилого помещения составил 84,3 млн рублей, увеличившись за 2018 год на 64,2 млн рублей, или в 4 раза. За 2018 г. заключено с физическими лицами 228 договоров, предметом лизинга по которым стали жилые помещения на 66,3 млн рублей.









«Справедливости ради стоит отметить, что жилищное направление в лизинговой деятельности сопряжено с более высокими рисками, чем другие сегменты (лизинг оборудования, транспортных средств и т.д.). Поэтому на данный участок рынка допускаются только лизинговые организации, соответствующие требованиям, установленным указом № 109», — отмечают эксперты. В настоящее время лизинговую деятельность с жилыми помещениями осуществляют три организации ООО «АСБ Лизинг», СООО «Райффайзен-Лизинг» и ОАО «Агролизинг».





При этом представители Нацбанка обратили внимание на то, что регулятору в ходе рассмотрения обращений граждан по вопросам, связанным с заключением и исполнением договоров лизинга, стали известны случаи заключения некоторыми лизинговыми организациями лизинговых сделок при посредничестве третьих лиц, а также случаи установления размера неустойки (штрафа, пени), явно несоразмерных последствиям нарушения обязательства. «Обращаем внимание, что недобросовестное поведение отдельных лизинговых организаций негативно влияет на имидж всего финансового рынка», — предупреждает регулятор.