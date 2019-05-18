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Порошенко надеется на сохранение при смене власти политического курса Украины

19.05.2019 12:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Петр Порошенко предостерег от "политических заигрываний" с Россией, которая пытается использовать переходный период в стране, связанный с выборами главы государства и Рады.

"В данный момент надо достойно, без внутреннеполитических потрясений пройти путь смены власти. И речь идет не о приобретении полномочий новоизбранным президентом Украины, но и об избрании состава Верховной Рады Украины, поскольку враг, не скрывая, пытается использовать этот период политической турбулентности для того, чтобы разрушить наши достижения на пути реформ и европейской интеграции", - сказал Порошенко на церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в воскресенье в Киеве.

Порошенко подчеркнул, что главная задача, стоящая сегодня перед ответственными украинскими политиками, - "обеспечение преемственности политики реформ, укрепление институтов украинской государственности и продолжение европейской и евроатлантической интеграции".

"Только такая политика дает возможность гарантировать поддержку наших союзников из Европы, США и других государств, которую любой ценой сейчас пытается разрушить Россия. И нам нужно это абсолютно четко понимать", - сказал президент.

Он также выразил надежду, что мировое сообщество и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ. "Твердо убежден, что только при такой поддержке и благодаря политическому давлению на агрессора нам удастся восстановить свой суверенитет, свою территориальную целостность", "возвратить Крым, возвратить Донбасс", сказал президент.

Порошенко также подчеркнул, что "не может быть и речи о политических заигрываниях с агрессором" - Россией.

Он напомнил, что в Быковне покоятся тысячи убитых невинных жертв политических репрессий и их количество до сих пор точно не известно. "По данным ученых, речь может идти о 30-35 тысячах погибших, по некоторым оценкам - до 100 тысяч", - сказал Порошенко.

В этой связи он надеется, что совместными усилиями международного сообщества должны быть обеспечены гарантии "недопущения реванша тоталитарных режимов".

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко предостерег от "политических заигрываний" с Россией, которая пытается использовать переходный период в стране, связанный с...
 
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