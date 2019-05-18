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По факту ложного сообщения о минировании ТЦ "Галерея" в Минске возбуждено уголовное дело

19.05.2019 12:06 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

18 мая в 21.42 в милицию поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о том, что ТЦ "Галерея" заминирован, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Из торгового центра были эвакуированы работники и посетители. Работавшая на месте происшествия саперно-пиротехническая группа следов взрывчатых веществ не обнаружила. 

По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса, сообщили в Следственном комитете. Правоохранительные органы работают над установлением личности лжеминера.

Отметим, что в текущем году это уже второй случай ложного минирования ТЦ "Галерея", в предыдущий раз завонок о якобы заложенной в здании центра взрывчатке поступал в милицию 6 апреля.

 
 
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18 мая в 21.42 в милицию поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о том, что ТЦ "Галерея" заминирован, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Из торгового...
 
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