Источник материала: Интерфакс

18 мая в 21.42 в милицию поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о том, что ТЦ "Галерея" заминирован, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Из торгового центра были эвакуированы работники и посетители. Работавшая на месте происшествия саперно-пиротехническая группа следов взрывчатых веществ не обнаружила.

По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса, сообщили в Следственном комитете. Правоохранительные органы работают над установлением личности лжеминера.

Отметим, что в текущем году это уже второй случай ложного минирования ТЦ "Галерея", в предыдущий раз завонок о якобы заложенной в здании центра взрывчатке поступал в милицию 6 апреля.