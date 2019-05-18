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Жесткое столкновение мотоцикла и легковушки на трассе под Быховом: погибли оба водителя
Источник материала: Tut.by
Два человека погибли при столкновении легковушки и мотоцикла в Быховском районе.
Как
В результате ДТП оба водителя от полученных травм умерли на месте происшествия. Как сообщают очевидцы, мотоциклист двигался со скоростью около 140−150 км/ч.
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Как сообщают очевидцы, мотоциклист двигался со скоростью около 140−150 км/ч.
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