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Жесткое столкновение мотоцикла и легковушки на трассе под Быховом: погибли оба водителя

19.05.2019 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека погибли при столкновении легковушки и мотоцикла в Быховском районе.


Фото: vk.com/dtpmogilev

Как сообщили в ОГАИ Быховского РОВД, смертельная авария произошла 18 мая, около 15.00. По предварительной информации, 30-летний водитель Kawasaki ехал по трассе граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины. На 278-м километре дороги при обгоне он врезался во встречный Volkswagen Jetta, которым управлял 59-летний мужчина.






В результате ДТП оба водителя от полученных травм умерли на месте происшествия. Как сообщают очевидцы, мотоциклист двигался со скоростью около 140−150 км/ч.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Как сообщают очевидцы, мотоциклист двигался со скоростью около 140−150 км/ч.
 
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