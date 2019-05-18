Жесткое столкновение мотоцикла и легковушки на трассе под Быховом: погибли оба водителя

Источник материала: Tut.by

Два человека погибли при столкновении легковушки и мотоцикла в Быховском районе.



Фото: vk.com/dtpmogilev

Как сообщили в ОГАИ Быховского РОВД, смертельная авария произошла 18 мая, около 15.00. По предварительной информации, 30-летний водитель Kawasaki ехал по трассе граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины. На 278-м километре дороги при обгоне он врезался во встречный Volkswagen Jetta, которым управлял 59-летний мужчина.













В результате ДТП оба водителя от полученных травм умерли на месте происшествия. Как сообщают очевидцы, мотоциклист двигался со скоростью около 140−150 км/ч.