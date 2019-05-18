|
В Минске разрабатывают мобильные приложения на каждый день
19.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске собрались айтишники, дизайнеры и аналитики. Они устроили мозговой штурм для того, чтобы создать максимально
Составляют экологическую карту города, помощника по прохождению таможни и по услугам ЖКХ. В форуме социально значимых проектов участвуют 150 человек. Чтобы приблизить свои проекты к реальности, разработчики пригласили консультантов из министерств.
Хакатон проходит во второй раз. В прошлом году команды придумали приложения для ГАИ и для людей с инвалидностью. Сейчас они в стадии разработки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Айтишники, дизайнеры и аналитики составляют экологическую карту города, помощника по прохождению таможни и по услугам ЖКХ. В форуме социально значимых проектов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)