В Минске разрабатывают мобильные приложения на каждый день

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске собрались айтишники, дизайнеры и аналитики. Они устроили мозговой штурм для того, чтобы создать максимально удобные мобильные приложения на каждый день, сообщает «МИР 24».

Составляют экологическую карту города, помощника по прохождению таможни и по услугам ЖКХ. В форуме социально значимых проектов участвуют 150 человек. Чтобы приблизить свои проекты к реальности, разработчики пригласили консультантов из министерств.

Хакатон проходит во второй раз. В прошлом году команды придумали приложения для ГАИ и для людей с инвалидностью. Сейчас они в стадии разработки.