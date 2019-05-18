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В Минске разрабатывают мобильные приложения на каждый день

19.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске собрались айтишники, дизайнеры и аналитики. Они устроили мозговой штурм для того, чтобы создать максимально удобные мобильные приложения на каждый день, сообщает «МИР 24».

Составляют экологическую карту города, помощника по прохождению таможни и по услугам ЖКХ. В форуме социально значимых проектов участвуют 150 человек. Чтобы приблизить свои проекты к реальности, разработчики пригласили консультантов из министерств.

Хакатон проходит во второй раз. В прошлом году команды придумали приложения для ГАИ и для людей с инвалидностью. Сейчас они в стадии разработки.



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Теги: Минск
 
 
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Айтишники, дизайнеры и аналитики составляют экологическую карту города, помощника по прохождению таможни и по услугам ЖКХ. В форуме социально значимых проектов...
 
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