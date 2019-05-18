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19 мая в Сморгони проходит турнир по кекусинкай каратэ

19.05.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Поединки "II Кубка Сморгони" проходят в ФОК «Юность». Соревнуются воспитанники и воспитанницы СК «Чемпион» из Сморгони, Ошмян и Островца.
19 мая в Сморгони проходит турнир по кекусинкай каратэ

19 мая в Сморгони проходит турнир по кекусинкай каратэ

Главный судья соревнований Дмитрий КУТЬКО

19 мая в Сморгони проходит турнир по кекусинкай каратэ

19 мая в Сморгони проходит турнир по кекусинкай каратэ

Награды турнира 

19 мая в Сморгони проходит турнир по кекусинкай каратэ

19 мая в Сморгони проходит турнир по кекусинкай каратэ

19 мая в Сморгони проходит турнир по кекусинкай каратэ

19 мая в Сморгони проходит турнир по кекусинкай каратэ

19 мая в Сморгони проходит турнир по кекусинкай каратэ

19 мая в Сморгони проходит турнир по кекусинкай каратэ

19 мая в Сморгони проходит турнир по кекусинкай каратэ

19 мая в Сморгони проходит турнир по кекусинкай каратэ

19 мая в Сморгони проходит турнир по кекусинкай каратэ

19 мая в Сморгони проходит турнир по кекусинкай каратэ

19 мая в Сморгони проходит турнир по кекусинкай каратэ


Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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Поединки "II Кубка Сморгони" проходят в ФОК «Юность». Соревнуются воспитанники и воспитанницы СК «Чемпион» из Сморгони, Ошмян и Островца.
 
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