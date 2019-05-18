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19 мая в Сморгони проходит турнир по кекусинкай каратэ
19.05.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Поединки "II Кубка Сморгони" проходят в ФОК «Юность». Соревнуются воспитанники и воспитанницы СК «Чемпион» из Сморгони, Ошмян и Островца.
Главный судья соревнований Дмитрий КУТЬКО
Награды турнира
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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Поединки "II Кубка Сморгони" проходят в ФОК «Юность». Соревнуются воспитанники и воспитанницы СК «Чемпион» из Сморгони, Ошмян и Островца.
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