Мужчина купил стилизацию Пикассо за 610 рублей. Она оказалась оригиналом

Источник материала: KYKY

52-летний британец Филипп Стэплтон из города Кроули купил на барахолке стилизацию Пикассо за 293 доллара (около 610 рублей). Она оказалась подлинником, сообщает Sky News.

Работа напомнила мужчине картину «Купальщица, сидящая на берегу моря» испанского художника, которую тот нарисовал в 30-х годах. Позже Стэплтон заметил подпись «Коллекция Пикассо», что вызвало у него подозрения, и через полгода британец обратился к экспертам. Они заключили, что «подделка» – на самом деле оригинал: «Существует слишком много доказательств того, что это настоящий Пикассо». Они предположили, что произведение – это подготовительная работа, которую Пабло подарил своему другу Роланду Пенроузу.

Реальную стоимость картины оценили в 955 тысяч долларов (почти два миллиона рублей). Когда Стэплтон узнал о том, что на самом деле представляет собой его находка, он назвал себя «кроликом в свете фар». Тем не менее, мужчина намерен выставить ее на аукцион в следующем месяце.