Источник материала: Интерфакс

Нужно дождаться окончательного решения США относительно новой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно позиция президента Трампа и позиция американской стороны по многим вопросам подвержена стремительным изменениям, поэтому здесь нужно дождаться каких-то исчерпывающих разъяснений" , - заявил Д.Песков в программе "Москва. Путин. Кремль" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Он добавил, что встречи Путина и Трампа уже отменялись не единожды.