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В Кремле хотят дождаться "исчерпывающих разъяснений" от Вашингтона по встрече Трамп-Путин
Источник материала: Интерфакс
Нужно дождаться окончательного решения США относительно новой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно позиция президента Трампа и позиция американской стороны по многим вопросам подвержена стремительным изменениям, поэтому здесь нужно дождаться каких-то исчерпывающих разъяснений" , - заявил Д.Песков в программе "Москва. Путин. Кремль" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Он добавил, что встречи Путина и Трампа уже отменялись не единожды.
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Нужно дождаться окончательного решения США относительно новой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий...
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