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В Кремле считают, что желание Трампа "поладить с Россией" не связано с новыми санкциями и игнорированием интересов партнера

19.05.2019 13:39 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Стремление президента США Дональде Трампа наладить отношения вряд ли должно сопровождаться новыми санкциями и игнорированием интересов двух стран, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы все знаем, что на протяжении последних трёх лет Трамп неоднократно произносил фразу о том, что Москва и Вашингтон должны поладить. Какой смысл он вкладывает в эти слова, мы, наверное, не осознаем до конца. Наверняка, поладить это не значит, ввести дополнительные санкции" - заявил Песков в программе "Москва. Путин. Кремль" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК)

"Поладить это не значит игнорировать интересы друг друга. Наверно, это должно быть что-то иное", - добавил он.

 
 
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Стремление президента США Дональде Трампа наладить отношения вряд ли должно сопровождаться новыми санкциями и игнорированием интересов двух стран, считает...
 
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