Источник материала: Интерфакс

Стремление президента США Дональде Трампа наладить отношения вряд ли должно сопровождаться новыми санкциями и игнорированием интересов двух стран, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы все знаем, что на протяжении последних трёх лет Трамп неоднократно произносил фразу о том, что Москва и Вашингтон должны поладить. Какой смысл он вкладывает в эти слова, мы, наверное, не осознаем до конца. Наверняка, поладить это не значит, ввести дополнительные санкции" - заявил Песков в программе "Москва. Путин. Кремль" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК)

"Поладить это не значит игнорировать интересы друг друга. Наверно, это должно быть что-то иное", - добавил он.