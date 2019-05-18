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В Кремле считают, что желание Трампа "поладить с Россией" не связано с новыми санкциями и игнорированием интересов партнера
Источник материала: Интерфакс
Стремление президента США Дональде Трампа наладить отношения вряд ли должно сопровождаться новыми санкциями и игнорированием интересов двух стран, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы все знаем, что на протяжении последних трёх лет Трамп неоднократно произносил фразу о том, что Москва и Вашингтон должны поладить. Какой смысл он вкладывает в эти слова, мы, наверное, не осознаем до конца. Наверняка, поладить это не значит, ввести дополнительные санкции" - заявил Песков в программе "Москва. Путин. Кремль" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК)
"Поладить это не значит игнорировать интересы друг друга. Наверно, это должно быть что-то иное", - добавил он.
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В Кремле считают, что желание Трампа "поладить с Россией" не связано с новыми санкциями и игнорированием интересов партнера
Стремление президента США Дональде Трампа наладить отношения вряд ли должно сопровождаться новыми санкциями и игнорированием интересов двух стран, считает...
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