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График отключений горячей воды в Бресте на 2019 год (май с 20-го по 24-е)
19.05.2019 15:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В городе Бресте, как и во всей республике, в соответствии с требованиями действующего законодательства, на тепловых сетях, а в городе их более 700 км, проводятся испытания на механическую прочность и гидравлическую плотность два раза в год – после завершения отопительного периода и после проведения текущих ремонтов тепловых сетей перед отопительным сезоном.
Проведение указанных испытаний производится в соответствии с Графиком ремонтов и испытаний тепловых сетей, согласованным Брестским горисполкомом.
*Дополнительную информацию можно узнать по телефону
Что важно знать про испытания теплосетей:
После проведения гидравлических испытаний, при наличии порывов, возможны краткосрочные отключения горячего водоснабжения у потребителей для проведения текущих ремонтов тепловых сетей.
Конкретный перечень улиц и нумерация зданий, в которых будет производиться отключение горячего водоснабжения на период проведения испытаний и ремонтов, будет публиковаться в городских средствах массовой информации и на сайтах теплоснабжающих организаций.
с 20 мая (8.00) до 24 мая (17.00) будет отключено горячее водоснабжение:
- в кварталах, ограниченных улицами пр. Машерова, ул. Краснознаменная, наб. Ф. Скорины, ул. Советская.
- в микрорайоне «Речица»
- ул. Пионерская, 40, 40/1, 42, 42/1, 44.
- ул. Красногвардейская, 114Д, 116, 116/1, 118, 118/1, 120, 122, 124, 126, 128, 132.
- ул. Смирнова, 93/1, 93/2, 93/3, 97, 97/1, 99, 99/1, 101/1, 105, 105/1;
ул. Бауманская, 19, 19/1;
ул. Солнечная, 11А, 84, 86, 86/1, 86/2, 88, 88/1, 88/2, 90;
ул. Речицкая, 55.
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В городе Бресте, как и во всей республике, в соответствии с требованиями действующего законодательства, на тепловых сетях, а в городе их более 700 км, проводятся...
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