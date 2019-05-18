График отключений горячей воды в Бресте на 2019 год (май с 20-го по 24-е)

Источник материала: Виртуальный Брест

В городе Бресте, как и во всей республике, в соответствии с требованиями действующего законодательства, на тепловых сетях, а в городе их более 700 км, проводятся испытания на механическую прочность и гидравлическую плотность два раза в год – после завершения отопительного периода и после проведения текущих ремонтов тепловых сетей перед отопительным сезоном.



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Проведение указанных испытаний производится в соответствии с Графиком ремонтов и испытаний тепловых сетей, согласованным Брестским горисполкомом.

Наименование источника тепловой энергии Май Июнь Июль Август Сентябрь Количество дней испытания Теплоисточники филиала Брестэнерго

Брестские тепловые сети: - ТЭЦ (Центр)* 22-26 10 - ВРК-1 и квартал А (Киевка, Тришин, Центр)* 03-07 05-09 10 - ВРК-2 (Восток)* 03-07 05-09 10 - ЮРК (Южный, Юго-Запад, Ковалево, Вулька)* 22-26 10 Котельная СП “Брестгазоаппарат” ОАО 4 Котельные "Брестской дистанция гражданских сооружений" Брестского отделения Белорусской железной дороги: - переулок Фортечный, 12/1 27.05-01.06 17-22 11 Котельная Локомотивного депо Брестского отделения Белорусской железной дороги 10-17 15-19 13 Котельная военного городка «Митьки» 20-22 3 Котельные КУПП “Брестское котельное хозяйство” Медицинская, 5В 03-07 05-09 10 Проходная 2-я, 30А 17-21 02-06 10 Строительная, 56Б 10-14 19-23 10 Инженерная, 17/2, 19Б 12-16 10 Красногвардейская, 132Б 20-24 15-19 10 Плоска, 17/1 08-12 10 Катин Бор, 87А, 95 27-31 19-23 10 д. Вистычи (северный водозабор) 5 Клейниковская, 121-1 5 Поплавского, 27 20-24 26-30 10 Бауманская, 21А 20-24 26-30 10 Пер. Брестских Дивизий, 8А 10-14 27-30 10 Белорусская, 64А 12-16 5 Боброва, 8Б 17-21 5 Варшавское шоссе, 79/6 5 Волынская, 26А 08-12 5 ГОБК, 53А 2 Железнодорожная, 16А 3 Карасева, 96А 17-21 5 Кирпичная, 6/2 08-12 5 Кирпичная, 18Б 08-12 5 Красногварейская, 31Б 5 Орджоникидзе, 14/1 5 Тихая, 4/1 3 ОЦ "Орленок" 27-31 16-20 10

*Дополнительную информацию можно узнать по телефону

(+375 162) 27-15-15 (аварийно-диспетчерская служба Брестских тепловых сетей)

Что важно знать про испытания теплосетей:

После проведения гидравлических испытаний, при наличии порывов, возможны краткосрочные отключения горячего водоснабжения у потребителей для проведения текущих ремонтов тепловых сетей.

Конкретный перечень улиц и нумерация зданий, в которых будет производиться отключение горячего водоснабжения на период проведения испытаний и ремонтов, будет публиковаться в городских средствах массовой информации и на сайтах теплоснабжающих организаций.

с 20 мая (8.00) до 24 мая (17.00) будет отключено горячее водоснабжение:

- в кварталах, ограниченных улицами пр. Машерова, ул. Краснознаменная, наб. Ф. Скорины, ул. Советская.

- в микрорайоне «Речица»

- ул. Пионерская, 40, 40/1, 42, 42/1, 44.

- ул. Красногвардейская, 114Д, 116, 116/1, 118, 118/1, 120, 122, 124, 126, 128, 132.

- ул. Смирнова, 93/1, 93/2, 93/3, 97, 97/1, 99, 99/1, 101/1, 105, 105/1;

ул. Бауманская, 19, 19/1;

ул. Солнечная, 11А, 84, 86, 86/1, 86/2, 88, 88/1, 88/2, 90;

ул. Речицкая, 55.