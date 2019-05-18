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График отключений горячей воды в Бресте на 2019 год (май с 20-го по 24-е)

19.05.2019 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В городе Бресте, как и во всей республике, в соответствии с требованиями действующего законодательства, на тепловых сетях, а в городе их более 700 км, проводятся испытания на механическую прочность и гидравлическую плотность два раза в год – после завершения отопительного периода и после проведения текущих ремонтов тепловых сетей перед отопительным сезоном.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66323.php

График отключений горячей воды в Бресте на 2019 год (май с 20-го по 24-е)

Проведение указанных испытаний производится в соответствии с Графиком ремонтов и испытаний тепловых сетей, согласованным Брестским горисполкомом.

Наименование источника тепловой энергии Май Июнь Июль Август Сентябрь Количество дней испытания
Теплоисточники филиала Брестэнерго
Брестские тепловые сети:		            
- ТЭЦ (Центр)*     22-26     10
- ВРК-1 и квартал А (Киевка, Тришин, Центр)*   03-07   05-09   10
- ВРК-2 (Восток)*   03-07   05-09   10
- ЮРК (Южный, Юго-Запад, Ковалево, Вулька)*     22-26     10
Котельная СП “Брестгазоаппарат” ОАО           4
Котельные "Брестской дистанция гражданских сооружений" Брестского отделения Белорусской железной дороги: - переулок Фортечный, 12/1 27.05-01.06 17-22     11
Котельная Локомотивного депо Брестского отделения Белорусской железной дороги   10-17 15-19     13
Котельная военного городка «Митьки» 20-22         3
Котельные КУПП “Брестское котельное хозяйство”
Медицинская, 5В   03-07   05-09   10
Проходная 2-я, 30А   17-21     02-06 10
Строительная, 56Б   10-14   19-23   10
Инженерная, 17/2, 19Б       12-16   10
Красногвардейская, 132Б 20-24   15-19     10
Плоска, 17/1     08-12     10
Катин Бор, 87А, 95 27-31     19-23   10
д. Вистычи (северный водозабор)           5
Клейниковская, 121-1           5
Поплавского, 27 20-24     26-30   10
Бауманская, 21А 20-24     26-30   10
Пер. Брестских Дивизий, 8А   10-14     27-30 10
Белорусская, 64А       12-16   5
Боброва, 8Б   17-21       5
Варшавское шоссе, 79/6           5
Волынская, 26А   08-12       5
ГОБК, 53А           2
Железнодорожная, 16А           3
Карасева, 96А   17-21       5
Кирпичная, 6/2     08-12     5
Кирпичная, 18Б     08-12     5
Красногварейская, 31Б           5
Орджоникидзе, 14/1           5
Тихая, 4/1           3
ОЦ "Орленок" 27-31       16-20 10

*Дополнительную информацию можно узнать по телефону
(+375 162) 27-15-15 (аварийно-диспетчерская служба Брестских тепловых сетей)

Что важно знать про испытания теплосетей:

После проведения гидравлических испытаний, при наличии порывов, возможны краткосрочные отключения горячего водоснабжения у потребителей для проведения текущих ремонтов тепловых сетей.

Конкретный перечень улиц и нумерация зданий, в которых будет производиться отключение горячего водоснабжения на период проведения испытаний и ремонтов, будет публиковаться в городских средствах массовой информации и на сайтах теплоснабжающих организаций.

с 20 мая (8.00) до 24 мая (17.00) будет отключено горячее водоснабжение:

- в кварталах, ограниченных улицами пр. Машерова, ул. Краснознаменная, наб. Ф. Скорины, ул. Советская.

- в микрорайоне «Речица»

- ул. Пионерская, 40, 40/1, 42, 42/1, 44.

- ул. Красногвардейская, 114Д, 116, 116/1, 118, 118/1, 120, 122, 124, 126, 128, 132.

- ул. Смирнова, 93/1, 93/2, 93/3, 97, 97/1, 99, 99/1, 101/1, 105, 105/1;

ул. Бауманская, 19, 19/1;

ул. Солнечная, 11А, 84, 86, 86/1, 86/2, 88, 88/1, 88/2, 90; 

ул. Речицкая, 55.

 
Теги: Брест
 
 
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  В городе Бресте, как и во всей республике, в соответствии с требованиями действующего законодательства, на тепловых сетях, а в городе их более 700 км, проводятся...
 
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