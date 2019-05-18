ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Австрии будут назначены досрочные парламентские выборы

19.05.2019 15:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Австрии. Причиной стал распад правящей коалиции: премьер-министр Себастьян Курц объявил о прекращении сотрудничества с Австрийской народной партией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии будут назначены досрочные парламентские выборы

Ее лидер Хайнц-Кристиан Штрахе 18 мая ушел в отставку из-за коррупционного скандала, который разгорелся из-за видеозаписи двухлетней давности, где он обещает некой женщине обеспечить доступ к госконтрактам в обмен на финансирование избирательной кампании.

В Австрии будут назначены досрочные парламентские выборы

Сам Штрахе назвал происходящее грязными политическими играми.

В Австрии будут назначены досрочные парламентские выборы
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Австрии. Причиной стал распад правящей коалиции: премьер-министр Себастьян Курц объявил о прекращении сотрудничества с Австрийской народной партией,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Около 45 землетрясений: в районе Токио повысилась опасность извержения вулкана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • плащ с капюшоном женский в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика