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В Австрии будут назначены досрочные парламентские выборы
Источник материала: СТВ
Новости Австрии. Причиной стал распад правящей коалиции: премьер-министр Себастьян Курц объявил о прекращении сотрудничества с Австрийской народной партией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее лидер Хайнц-Кристиан Штрахе 18 мая ушел в отставку из-за коррупционного скандала, который разгорелся из-за видеозаписи двухлетней давности, где он обещает некой женщине обеспечить доступ к госконтрактам в обмен на финансирование избирательной кампании.
Сам Штрахе назвал происходящее грязными политическими играми.
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Новости Австрии. Причиной стал распад правящей коалиции: премьер-министр Себастьян Курц объявил о прекращении сотрудничества с Австрийской народной партией,...
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