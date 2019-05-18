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Около 45 землетрясений: в районе Токио повысилась опасность извержения вулкана
Источник материала: СТВ
Новости Японии. В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана в районе Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В популярном туристическом горном районе перекрыли движение автомобилей, также прекращена работа канатной дороги. Вулкан находится в 80 километрах от столицы страны. Ночью там произошло около 45 вулканических землетрясений.
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Новости Японии. В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана в районе Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В популярном туристическом...
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