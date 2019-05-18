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Оружие будущего, «Пламя мира», и куда уходит вода из Припяти? Анонс итоговой программы «Неделя» на СТВ

19.05.2019 15:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Итоги выставки MILEX-2019 и путешествие эстафеты огня вторых Европейских игр по Беларуси – об этом и не только в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.

Оружие будущего, «Пламя мира», и куда уходит вода из Припяти? Анонс итоговой программы «Неделя» на СТВ

Подробнее в видеоматериале.

Оружие будущего, «Пламя мира», и куда уходит вода из Припяти? Анонс итоговой программы «Неделя» на СТВ

Итак, главные темы уходящих семи дней смотрите в программе «Неделя» 19 мая в 19:30.

Оружие будущего, «Пламя мира», и куда уходит вода из Припяти? Анонс итоговой программы «Неделя» на СТВ
 
 
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Новости Беларуси. Итоги выставки MILEX-2019 и путешествие эстафеты огня вторых Европейских игр по Беларуси – об этом и не только в итоговой...
 
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