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В телевизионной семье СТВ – пополнение. У ведущего Сергея Прохорова родился сын
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Радостные новости в нашем коллективе: в телевизионной семье СТВ – пополнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У ведущего программы Новости «24 часа» Сергея Прохорова родился сын. Мальчик появился на свет 17 мая, он весом 2 килограмма 320 граммов. С именем родители еще не определились. Мы желаем малышу крепкого здоровья!
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Новости Беларуси. Радостные новости в нашем коллективе: в телевизионной семье СТВ – пополнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У ведущего...
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