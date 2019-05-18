В телевизионной семье СТВ – пополнение. У ведущего Сергея Прохорова родился сын

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Радостные новости в нашем коллективе: в телевизионной семье СТВ – пополнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





У ведущего программы Новости «24 часа» Сергея Прохорова родился сын. Мальчик появился на свет 17 мая, он весом 2 килограмма 320 граммов. С именем родители еще не определились. Мы желаем малышу крепкого здоровья!



