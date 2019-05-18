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В телевизионной семье СТВ – пополнение. У ведущего Сергея Прохорова родился сын

19.05.2019 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Радостные новости в нашем коллективе: в телевизионной семье СТВ – пополнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В телевизионной семье СТВ – пополнение. У ведущего Сергея Прохорова родился сын

У ведущего программы Новости «24 часа» Сергея Прохорова родился сын. Мальчик появился на свет 17 мая, он весом 2 килограмма 320 граммов. С именем родители еще не определились. Мы желаем малышу крепкого здоровья!

В телевизионной семье СТВ – пополнение. У ведущего Сергея Прохорова родился сын
 
 
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Новости Беларуси. Радостные новости в нашем коллективе: в телевизионной семье СТВ – пополнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У ведущего...
 
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