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Рассказываем про финал «Евровидения-2019»: Беларусь на предпоследнем месте, победили Нидерланды

19.05.2019 14:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Главная интрига самого масштабного песенного конкурса Европы разрешилась. В Тель-Авиве завершился финал «Евровидения-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассказываем про финал «Евровидения-2019»: Беларусь на предпоследнем месте, победили Нидерланды

Дункан Лоуренс из Нидерландов победил на «Евровидении-2019», ЗЕНА – 25, Лазарев – 3

Беларусь, которую представила самая юная участница шоу – певица Зена с песней Like it, расположилась на предпоследнем месте. Исполнительница получила 31 балл (из них 13 – от телезрителей).

Рассказываем про финал «Евровидения-2019»: Беларусь на предпоследнем месте, победили Нидерланды

Выступление победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса из Нидерландов. Мощный видеофакт

Первое место и символ конкурса – хрустальный микрофон – уезжает в Нидерланды. Представитель этой страны Дункан Лоуренс стал победителем «Евровидения». На втором месте итальянец Алессандро Махмуд. Представитель России Сергей Лазарев на третьей позиции.

Рассказываем про финал «Евровидения-2019»: Беларусь на предпоследнем месте, победили Нидерланды

Дункан Лоуренс из Нидерландов. Пять эффектных фото 25-летнего участника «Евровидения» из соцсетей

За время участия в «Евровидении» Беларусь в финале оказалась в шестой раз. В грандиозном конкурсе участвовали представители 41 страны мира. Общая аудитория шоу превысила несколько сотен миллионов человек.

Рассказываем про финал «Евровидения-2019»: Беларусь на предпоследнем месте, победили Нидерланды

«Мы, конечно, в шоке». Лазарев прокомментировал отстранение белорусского жюри от голосования на «Евровидении»
 
 
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Новости мира. Главная интрига самого масштабного песенного конкурса Европы разрешилась. В Тель-Авиве завершился финал «Евровидения-2019», сообщили в программе...
 
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