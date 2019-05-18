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Рассказываем про финал «Евровидения-2019»: Беларусь на предпоследнем месте, победили Нидерланды
Источник материала: СТВ
Новости мира. Главная интрига самого масштабного песенного конкурса Европы разрешилась. В Тель-Авиве завершился финал «Евровидения-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь, которую представила самая юная участница шоу – певица Зена с песней Like it, расположилась на предпоследнем месте. Исполнительница получила 31 балл (из них 13 – от телезрителей).
Первое место и символ конкурса – хрустальный микрофон – уезжает в Нидерланды. Представитель этой страны Дункан Лоуренс стал победителем «Евровидения». На втором месте итальянец Алессандро Махмуд. Представитель России Сергей Лазарев на третьей позиции.
За время участия в «Евровидении» Беларусь в финале оказалась в шестой раз. В грандиозном конкурсе участвовали представители 41 страны мира. Общая аудитория шоу превысила несколько сотен миллионов человек.
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Новости мира. Главная интрига самого масштабного песенного конкурса Европы разрешилась. В Тель-Авиве завершился финал «Евровидения-2019», сообщили в программе...
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