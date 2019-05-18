Победителем «Евровидения-2019» стал Дункан Лоуренс из Нидерландов

Источник материала: Вороновская газета





Дункану 24 года, его настоящее имя Дункан де Мур.

Лоуренс — сценический псевдоним артиста, как производное от имени его матери — Лоренции.

В финале певец исполнил песню «Arcade», которая и принесла ему победу. Это нежная чувственная баллада с глубоким смыслом. В ее основу легла личная история Дункана.

Нидерланды являются одним из самых старейших участников на конкурсе, ведь дебютировала страна с самого первого «Евровидения» в 1956 году в Лугано.

Вторая победа всего конкурса европейской песни пришла именно к Нидерландам в 1957 году. Всего у Нидерландов четыре победы: 1. Корри Броккен (1957 год),2. Тедди Схолтен (1959 год), 3. Ленни Кюр (1969 год), 4. Teach-In (1975 год).

Финал международного конкурса песни «Евровидение-2019» прошел 18 мая в Expo Tel Aviv. В борьбу за хрустальный микрофон вступили 26 стран, в их числе и Беларусь, которую в финале представляла певица ZENА с зажигательной песней «Like it».

Израиль проводил «Евровидение» в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган «Евровидения-2019» — Dare To Dream («Не бойся мечтать»).

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