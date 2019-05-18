В туалетах Минска хотят установить автоматы с прокладками и менструальными чашами

Источник материала: KYKY

Беларуски разрабатывают проект, который поможет женщинам справляться с преждевременной менструацией. Об этом сообщает TUT.by.

Проект разрабатывают две девушки: минчанка Екатерина Ганнутина и оршанка Ксения Гринь. Они хотят установить в общественных туалетах автоматы, в которых женщины смогли бы купить средства личной гигиены, в том числе прокладки, тампоны, менструальные чаши и другие. Это пригодится, к примеру, в том случае, если месячные начнутся неожиданно.

Со слов Екатерины и Ксении, идею они придумали на паре в университете. Сейчас девушки работают над тем, чтобы в тестовом режиме установить три аппарата в нескольких местах Минска. Речь об общественных туалетах на ж/д вокзале, в торговом центре и офисе EPAM. Возможно, вскоре они появятся в школах. К слову, с проектом беларуски участвуют в конкурсе Social Weekend, уже дошли до полуфинала и нашли партнеров.

Как это будет работать

Аппараты наполнят минимально: прокладками и тампонами – поштучно и упаковками, менструальными чашами, влажными и сухими салфетками, а также гелем-антисептиком. Купить их можно будет при помощи банковской карты или путем списания средств со счета мобильного телефона. Что касается стоимости, то об этом говорить еще рано. Однако есть предположение, что ценник не превысит двух рублей.

Одна из приятных особенностей инициативы: вырученные средства Екатерина и Ксения планируют направить на благотворительность, чтобы поддержать женщин, переживших рак.